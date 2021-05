Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Der Verkehr auf der Bundesstraße B45 im Abschnitt zwischen Neckargemünd und Sinsheim muss sich in näherer Zukunft auf größere Beeinträchtigungen einstellen. Grund hierfür ist, dass die Brücke der B45 bei Meckesheim oberhalb von Elsenz und Bahnhofstraße möglichst zeitnah komplett ersetzt werden soll. Das teilten Bürgermeister Maik Brandt und Bauamtsleiter Andreas Fritz auf Nachfrage von Matthias Grasse (M2) in der jüngsten Sitzung des Meckesheimer Gemeinderats mit. Ein genaues Datum, wann mit der umfangreichen Baumaßnahme inklusive Abriss und Einbringung eines Neubaus begonnen wird, lasse sich noch nicht nennen.

"Ich begrüße das Angehen der notwendigen Erneuerung des Brückenbauwerks ausdrücklich", betonte Brandt im Anschluss an die Sitzung gegenüber der RNZ. Ihm sei es aber wichtig, dass die Arbeiten zeitlich vor denen zur geplanten Umgestaltung der Meckesheimer Bahnübergange in der Oberhof- und in der Schatthäuser Straße liegen. Der Neubau einer Straßenunterführung zwischen den beiden bisherigen Übergängen soll bekanntlich künftig den Verkehr auf der Kreisstraße K4178 zwischen Meckesheim und Mönchzell beziehungsweise auf der Gegenseite in Richtung Dielheim, Baiertal und Horrenberg entlasten.

Doch zurück zur Brücke: Bürgermeister Brandt erinnert daran, dass das Straßenbauamt des für Bundesstraßen zuständigen Regierungspräsidiums (RP) in Karlsruhe bereits im Jahr 2018 zu einem Runden Tisch geladen hatte. Brandt: "Damals wurde erklärt, dass eine Verstärkung der Brücke nicht möglich sei und deshalb ein Neubau unabdingbar ist."

Die B45-Brücke bei Meckesheim soll nicht verstärkt, sondern komplett ersetzt werden. Foto: Alex

Erst im Oktober vergangenen Jahres war bei einer routinemäßigen Kontrolle der Brücke ein Schaden am Fahrbahnübergang festgestellt worden. Während des Einbaus der neuen Stahlbauteile war die B45 vorübergehend nur einspurig befahrbar. An mehreren Brückenpfeilern bröckelt zudem der Putz, stellenweise ist Rost zu erkennen. Eine unmittelbare Gefahr gehe davon aber nicht aus, hieß es Anfang 2020 von Seiten des RP.

Auf eine erneute Nachfrage hin teilte Pressesprecherin Clara Reuß nun mit, dass in den vergangenen Tagen unterhalb der Brücke Baugrunduntersuchungen für ein Bodengutachten stattgefunden haben. "Davor wurden bereits Vermessungsarbeiten durchgeführt", ergänzte Reuß. Derzeit befinde sich die Maßnahme zum Neubau der Brücke aber noch im "Planungsstadium". Momentan werde mit Kosten in Höhe von voraussichtlich rund fünf Millionen Euro gerechnet. "Nach jetzigem Stand und wenn alle Beteiligten zustimmen, wird kein förmliches Planfeststellungsverfahren erforderlich sein", meint die RP-Sprecherin.

Wann könnte also mit dem Neubau begonnen werden? Dies, so Reuß, sei abhängig von den noch zu führenden Gesprächen mit den Trägern öffentlicher Belange, der anschließenden Fertigstellung der Ausführungsplanung sowie der Genehmigung durch den Bund und das Land. Fest stehe: "Die alte Brücke muss inklusive Gründung abgerissen werden." Der Verkehr soll während der Bauzeit über eine vorübergehend errichtete, zweispurige Behelfsbrücke fließen. Einen konkreten Ablaufplan, welche Arbeiten wann stattfinden, gebe es aber noch nicht. Oder wie es die RP-Sprecherin formuliert: "Es ist noch zu früh, um hierüber valide Aussagen zu treffen."