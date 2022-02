Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Gerade im Jubiläumsjahr ist am Bierkeller im Spechbacher Weg kein Vorbeikommen. Denn während die Gemeinde ihr 1200-jähriges Bestehen feiert, hat das historische Gemäuer zumindest einen größeren Teil davon "miterlebt", als es jeder noch lebende Meckesheimer von sich behaupten könnte. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats ging es nun um die zukünftige Nutzung.

Der 25 Meter lange und vier Meter breite Raum wurde früher von der Brauerei Dreßler als Lagerkeller genutzt. Um Das Jahr 1860 entstand beim Gasthaus "Zum Goldenen Ochsen" eine Brauerei. Geführt wurde diese von Johann Stoll, später von seinem Schwiegersohn Karl Dreßler. Dieser war es, der um 1900 den Bierkeller im Spechbacher Weg erbaute. Nach Auskunft der Gemeinde wurde im "Goldenen Ochsen" bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1939 Bier gebraut.

Der zur Brauerei gehörende Bierkeller blieb auch danach im Besitz der Familie Dreßler. Heutiger Eigentümer ist Otto Dreßler, der Urenkel von Karl Dreßler. Jahrzehntelang war das Gewölbe in eine Art Dornröschenschlaf versunken, ehe sich in den vergangenen zwei Jahren eine Reihe Freiwilliger daran machte, dem historischen Keller neues Leben einzuhauchen. Rund um den passionierten Hobbyhistoriker Martin Kreß bildete sich ein Team, das aus Mitgliedern unter anderem von Kerweverein, Freiwilliger Feuerwehr und Gemeinderat besteht.

Wie Bauamtsleiter Andreas Fritz nun in der Sitzung des Gemeinderats erzählte, gelang es der engagierten Truppe seit Anfang 2020 rund 100 Kubikmeter Erde aus dem Keller zu schaffen. Regen hatte diese im Laufe der Jahrzehnte in Form von Schlamm dort hinein gespült. Mit echter Handarbeit wurde der Bierkeller erst freigelegt und im Oktober vergangenen Jahres wie berichtet mittels Treppe ein neuer Zugang geschaffen.

So weit, so gut. Doch was nun? Einigkeit herrscht Bauamtsleiter Fritz zufolge darüber, "dass dieses Stück Meckesheimer Geschichte wieder in das Bewusstsein der Bevölkerung gerufen wird". So weit möglich sei eine Instandsetzung des Bierkellers für die kulturelle Nutzung am Ort vorgesehen. Unter anderem könnte die Biergeschichte des Ortes mit Ausstellungen dargestellt werden.

"Es wird kein Raum für längere Aufenthalte", stellte Bürgermeister Maik Brandt klar. Er berichtete von einem Mittagessen, das er gemeinsam mit Martin Kreß in dem Gewölbe eingenommen habe. Neben dem kulinarischen blieb dabei noch ein weiterer Eindruck hängen: "Es war furchtbar kalt." Deshalb und wegen der doch recht beengten Raumkapazität kam auch Hans-Jürgen Moos (SPD) zu dem Schluss, dass man bei der künftigen Nutzung dieses "kulturellen Kleinods" nicht über den neuen Meckesheimer Partykeller spreche. Steffen Nahler (M2) und Jürgen Köttig (MuM) sahen dies genauso. Während Ersterer betonte, es dürften keine falschen Erwartungshaltungen geweckt werden, stellte Letzterer das Ziel in den Vordergrund, "kulturelles Gut wiederherzustellen".

Einstimmig beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung damit, für eine derartige Nutzung einen Antrag auf Nutzungsänderung beim Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises zu beantragen. Die baurechtlichen Anforderungen machen diesen Schritt erforderlich.