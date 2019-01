Meckesheim. (lew) Manchmal ist es nur ein kleines Wort, das eine große Diskussion auslöst. So wie in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats der Begriff "dauerhaft". Einstimmig hat sich das Gremium nämlich dafür ausgesprochen, sich beim kommunalen Strombezug für die Zeit ab Januar 2020 an einer Bündelausschreibung zu beteiligen. Der entsprechende Vorschlag in den Sitzungsunterlagen las sich wie folgt: "Die Gemeindeverwaltung wird bevollmächtigt, die Gt-Service GmbH mit der Stromlieferung der Gemeinde Meckesheim ab dem 1. Januar 2020 dauerhaft zu beauftragen."

Inge Hanselmann (CDU) hakte sofort nach: "Was heißt ,dauerhaft beauftragen’?", wollte sie von Rechnungsamtsleiter Martin Stricker wissen. Dessen Antwort: "Dauerhaft heißt in diesem Fall drei Jahre." Das bedeute, dass es nicht jedes Jahr eine neue Ausschreibung gebe, die Gemeinde nach Ablauf der 36 Monate aber wieder ungebunden sei, reagierte Stricker auf weitere Nachfragen von Jürgen Köttig (MuM) und Rose Schuh (SPD).

Noch bis Ende des Jahres 2019 bezieht die Gemeinde nach Angaben des Kämmerers ihren Strom von der Süwag Vertrieb AG & Co. KG. Bei der Möglichkeit sich an einer Bündelausschreibung zu beteiligen, handele es sich um ein Angebot des Gemeindetags Baden-Württemberg. Die Vertragslaufzeit ende nach Ablauf der drei Jahre, ohne dass es einer Kündigung bedürfe, so Stricker.

Und auch finanziell halte sich die Teilnahme an der Ausschreibung für die Gemeinde im Rahmen. Der Rechnungsamtsleiter nannte hier die Zahl von 325 Euro jährlich. Bedingungen seien erstens: Die Gt-Service GmbH nimmt die Zuschlagserteilung vor, zweitens: Das wirtschaftlichste Angebot wird berücksichtigt und drittens: Die Teilnehmer an der Bündelausschreibung sind zur Stromabnahme beim erfolgreichen Bieter verpflichtet.

Nachdem die Bürgervertreter diesen Bedingungen zugestimmt hatten, war die Frage, welcher Art der Strombezug künftig sein soll. Hier folgte der Gemeinderat ohne größere Diskussion dem Vorschlag des Kämmerers, sich für den Bezug von Ökostrom ohne Neuanlagequote zu entscheiden. Ein bedeutendes Argument dafür nannte Stricker, ohne dass es einer Nachfrage bedurft hätte: "Der Strom stammt zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen."

"Große Einsparungen sind nicht zu erwarten", erteilte Bürgermeister Maik Brandt etwaigen Hoffnungen einen Dämpfer, während Hans-Walter Sonnentag (CDU) positiv gestimmt war, "dass wir nicht mehr zahlen als bisher." Warum dann überhaupt das Ganze und nicht weiter mit der Süwag? "Wir werden davon profitieren, dass wir mit anderen Gemeinden in einem Boot sitzen", sah Sonnentag den Vorteil der Bündelung. Das Wort "dauerhaft" wurde vor der Abstimmung aus dem Beschlussvorschlag gestrichen.