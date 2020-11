So sieht Wahlwerbung in Harrison, Ohio aus. In der Kleinstadt nahe Cincinnati hat Donald Trump gute Chancen auf eine Wiederwahl. Foto: Neyer

Von Nicolas Lewe

Meckesheim/Harrison. "Trump 2020 No More Bullshit" steht auf einer Flagge, mit der ein Bürger der US-Kleinstadt Harrison im Bundesstaat Ohio (siehe Hintergrund) seine politische Gesinnung zum Ausdruck bringt. Wahlplakate mit der Botschaft "Trump Pence Make America Great Again" sind im Straßenbild allgegenwärtig. Der republikanische Amtsinhaber Donald Trump und sein Vize Mike Pence haben hier in Harrison gegenüber den demokratischen Präsidentschaftsbewerbern Joe Biden und seiner Vize-Kandidatin Kamala Harris klar die Nase vorne.

Das bestätigt auch Harrisons Bürgermeister William Neyer auf RNZ-Nachfrage: Während es in seiner Stadt jede Menge Trump-Befürworter gebe, habe er kürzlich bei einem Rundgang nur ein einziges Wahlplakat für das Duo Biden und Harris gesehen. Wie die Bürger in der nahe Cincinnati gelegenen US-Kleinstadt am kommenden Dienstag wählen, wird im über 7000 Kilometer entfernten Meckesheim mit großem Interesse beobachtet. Schließlich steht die Elzenztalgemeinde wie berichtet im Begriff, eine Städtepartnerschaft mit Harrison einzugehen.

Bürgermeister William Neyer. Foto: privat.

Die 28-jährige Sydney Murray, die in Harrison lebt und bis vor Kurzem für die Lokalzeitung "Harrison Press" geschrieben hat, erinnert daran, dass bei der letzten Wahl im November 2016 rund 4000 der wahlberechtigten Bürger ihre Stimmen für die Republikaner und damit für das Duo Trump und Pence abgegeben haben. Auf der anderen Seiten hätten nur etwas mehr als 1000 Bürger für die Demokraten mit ihren Kandidaten Hillary Clinton und Tim Kaine gestimmt. Die 28-Jährige erklärt, dass Harrison zum Wahlkreis Hamilton gehört, der wiederum einen von 88 sogenannten "Counties" im Bundesstaat Ohio darstellt. 18 der derzeit insgesamt 538 von den Bürgern gewählten Wahlmänner und Wahlfrauen kommen aus Ohio. Sie sind es, die am Ende über den künftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten entscheiden.

Hintergrund > Harrison ist eine rund 11.000 Einwohner zählende Kleinstadt im US-Bundesstaat Ohio nahe der Großstadt Cincinnati. Im Herbst 2019 wurde bekannt, dass die Gemeinde Meckesheim auf beidseitigen Wunsch mit der US-Kleinstadt eine Partnerschaft einzugehen gedenkt. Die offizielle Unterzeichnung des Vertrags hätte im Mai in Meckesheim im Beisein einer Delegation aus Harrison erfolgen sollen, Corona-bedingt musste dieser Termin jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben werden. "Wir warten nun erst einmal die weitere Entwicklung der Lage ab", erklärte Bürgermeister Maik Brandt auf RNZ-Nachfrage. Man stehe in ständigem Kontakt mit der dortigen Verwaltung und einzelnen Unternehmern. "Die Covid-19-Zahlen sind dort auf einem gleichbleibend hohen Niveau", weiß Brandt. Die Sorge vor den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie sei auch in Harrison groß: "Segnungen der sozialen Marktwirtschaft wie zum Beispiel das Kurzarbeitergeld sind dort unbekannt." Um die Partnerschaft auch in Corona-Zeiten lebendig zu halten, plane die Karl-Bühler-Schule derzeit eine "Brieffreundschaft" mit Schülern der Harrison Junior School. lew

Bürgermeister Neyer sieht der Wahl am Dienstag mit gemischten Gefühlen entgegen. Es gebe Anzeichen, dass es in größeren Städten wie dem rund 30 Kilometer entfernten Cincinnati zu Unruhen kommen könnte – ganz egal, wie die Wahl ausgeht. Im ländlich gelegenen Harrison erwarte er hingegen keine größeren "Störungen". In Zeiten von Corona beobachte er, dass sehr viel mehr Wähler als sonst von der Briefwahl Gebrauch machen. In Ohio gibt es Neyer zufolge zudem die Möglichkeit, in einigen Wahllokalen bereits vor dem Wahltag die Stimme abzugeben. Ziel sei es, die Warteschlangen am Dienstag möglichst kurz zu halten. Das Problem: Es gebe nur wenige Wahllokale, welche die persönliche Vor-Wahl anbieten, sodass sich an den entsprechenden Standorten bereits in den vergangenen Tagen lange Schlangen gebildet hätten.

Die Journalistin Sydney Murray. Foto: privat

Kaum tangiert worden sei Harrison von der "Black lives matter"-Bewegung. "Unsere Bürger gehen respektvoll miteinander um", betont Neyer. Er sei – auch wegen seiner eingangs beschriebenen Beobachtungen – sicher, dass in Harrison mehr Leute Trump wählen als Biden. 30 Prozent der Wähler in Harrison sind – inklusive ihm selbst – Republikaner, 55 Prozent gehören keiner Partei an und nur etwa zehn Prozent den Demokraten.