Nicht erschrecken! Die Zapfsäulen an der Tankstelle in Mauer können reden. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Mauer. "Sie haben Super-Kraftstoff gewählt." Moment mal! Hat da eben jemand gesprochen? Das ist ja wie in der Fernsehsendung "Verstehen Sie Spaß?". Doch tatsächlich: Die Zapfsäule an der Tankstelle in Mauer kann sprechen. Aber warum?

"Wir wollten auch mal einen Mitarbeiter, der freundlich ist", scherzt die Angestellte an der Kasse. Die "sprechende Zapfsäule" hat aber einen ernsten Hintergrund, wie Mustafa Aydogdu erzählt, dessen Tochter Duygu Pächterin der Tankstelle ist: "Es kam ein paar Mal im Jahr und zuletzt immer häufiger vor, dass Kunden falsch getankt haben", so der 53-Jährige. Zuletzt habe ein Laster die Zapfsäule nach dem Betanken mit falschem Kraftstoff stundenlang blockiert, weil dieser - anders als ein Auto - danach nicht einfach zur Seite geschoben werden konnte.

"Es kam auch schon vor, dass Kunden mit falschem Sprit losgefahren und dann stehen geblieben sind", so Aydogdu. "Die Leute sind vom Handy oder von Bekannten auf der Straße abgelenkt und greifen deshalb zum falschen Zapfhahn", mutmaßt er.

Die sprechende Zapfsäule soll das künftig verhindern. Den meisten Kunden gefalle die Ansage, meint Aydogdu. Kein Wunder, die Zapfsäule ist ja auch nett und verabschiedet sich brav: "Vielen Dank, dass Sie bei uns getankt haben."