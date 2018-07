Mannheim/Bammental. (pol/van) Gleich mehrere Exhibitionisten haben am Freitag in der Region ihr Unwesen getrieben, wie die Polizei berichtet.

In Mannheim-Neckarstadt habe ein Mann erst vor zwei jungen Frauen onaniert, sei dann beleidigend geworden und habe schließlich um sich geschlagen. Die beiden 18-Jährigen befanden sich gegen 19.15 Uhr auf einem Spielplatz in der Landwehrstraße. Weil sie Schreie hörten, bemerkten die beiden Frauen einen in einem Mehrfamilienhaus im Ulmenweg am Fenster stehenden Mann. Dieser war gänzlich unbekleidet und manipulierte an seinem Glied, so die Polizei.

Der Mann beleidigte seine Opfer daraufhin. Doch dabei blieb es nicht. Schließlich erschien er mit seinem Hund auf dem Spielplatz und hetzte den Vierbeiner auf die Frauen. Der Gutmütigkeit des Tieres dürfte es laut Polizei zu verdanken sein, dass nichts passierte. Eine der Frauen bekam das Tier am Halsband zu fassen und konnte es festhalten. Im unmittelbaren Anschluss schlug der Unbekannte mit der mitgeführten Hundeleine nach den Frauen sowie deren mittlerweile hinzugekommenen Begleiter. Verletzt wurde niemand. Die Angegriffenen konnten den Schlägen ausweichen.

Auch gegenüber der zwischenzeitlich verständigten Polizei verhielt sich der 36-Jährige aggressiv und beleidigend. Nach Angaben der Polizei pustete er über 1,3 Promille. Der außer Rand und Band Geratene wird sich nun auf mehrere Strafanzeigen einstellen müssen.

In Mannheim war es am späten Nachmittag zu einem weiteren Zwischenfall mit einem Exhibitionisten gekommen. Der Mann soll nach Angaben der Polizei im Bereich des Franzosenwegs kurz vor dem Parkplatz des Strandbads eine 66-Jährige belästigt haben. Die Frau war gegen 16.45 Uhr im Waldpark unterwegs gewesen, als sie auf den Unbekannten stieß. Der Mann soll laut den Beamten am Waldrand gestanden und an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben.

Der Gesuchte soll 1,70 Meter groß sein und schwarzes Haar mit Geheimratsecken haben. Er trug ein helles T-Shirt, eine helle Hose sowie eine Sonnenbrille. Hinweise gehen an die Kriminalpolizei unter 0621/174-4444.

Auch in Bammental sorgte am Freitagnachmittag ein Mann für Aufruhr. Diesen nahm die Polizei wegen des Verdachts des Exhibitionismus fest. Der 23-Jährige habe bei offener Hose an seinem Geschlechtsteil manipuliert, als sein 16-jähriges Opfer gegen 14.20 Uhr an der Haltestelle Bammental-Reilsheim aus der Bahn ausgestiegen war und im Bereich des Fußwegs zum Silcherweg auf ihn aufmerksam wurde. Die Jugendliche ging nach Angaben der Polizei umgehend nach Hause und offenbarte sich ihrer Mutter.

Beim Blick aus dem Fenster konnten die beiden Frauen den Mann, der zwischenzeitlich seinen Standort gewechselt hatte, erneut beim Onanieren beobachten. Sie riefen die Polizei, welche den 23-Jährigen kurz darauf festnehmen konnte.

Die weiteren Ermittlungen wird die Kriminalpolizeidirektion in Heidelberg führen. Die Beamten des Dezernats für Sexualdelikte bitten eventuelle weitere Opfer um telefonische Meldung unter 0621/174-4444.