Lobbach-Waldwimmersbach. (RNZ) Die als Naturdenkmal ausgewiesene Eiche am beliebten Wanderziel "Steinerner Tisch" im Wald bei Waldwimmersbach muss aus Verkehrssicherungsgründen gefällt werden. Wie das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis mitteilt, bestätigte ein externes Gutachten die Einschätzung des Kreisforstamts zu dieser Maßnahme.

Demnach drohen hier Äste abzubrechen, der Aufenthalt in diesem Bereich sei entsprechend gefährlich, teilt der Kreis mit. Den "Steinernen Tisch" kennen und schätzen viele Menschen als Wanderziel. Die schönen Sitzmöglichkeiten laden zum Verweilen ein. Und die 240 Jahre alte Eiche direkt an der Waldhütte prägt hier das Bild.

Sie ist ungefähr 30 Meter hoch und gabelt sich nach sechs Metern in mehrere Stämmlinge, die den gesamten Platz überragen. Eben diese "Stämmlinge", die über 30 Zentimeter dick sind, drohen nun zu abzubrechen. Kurz vor Weihnachten sei bereits ein Ast abgebrochen und habe das Dach der alten Hütte beschädigt, so das Kreisforstamt. "Die Krone ist in den letzten Jahren immer lichter geworden, immer mehr Kronenteile werden dürr und an mehreren Punkten sind Faulstellen zu erkennen", bedauert die zuständige Försterin Melissa Rupp.

Hintergrund Der "Steinerne Tisch" hat seinen Namen von einem Steintisch, der sich vor der Waldhütte befindet. Der eingehauenen Jahreszahl nach wurde der Steinerne Tisch 1851 errichtet. Die dahinterliegende Hütte kam 1869 als "Waldhüterhäuschen" dazu. Es existieren Berichte, dass zwischen der Errichtung des Tisches und der Errichtung der Hütte "alte Buchen und Eichen zum Hieb" kamen. Man kann also davon ausgehen, dass die alte Eiche schon damals ein großer, schattenspendender Baum war und sie gerade deshalb als idealer Standort für eine Hütte erschien.

Deshalb wurde die Eiche von einem öffentlich bestellten Sachverständigen genau begutachtet. Das Gutachten ist eindeutig und lässt leider keinen Zweifel: Die Eiche muss gefällt werden, weil andere Maßnahmen die Sicherheit nicht mehr gewährleisten können. Da die Eiche als Naturdenkmal ausgewiesen ist, wurde auch die Untere Naturschutzbehörde miteinbezogen. Der Eigentümer der Eiche, die Pfälzer Katholische Kirchenschaffnei Heidelberg, hat sich dazu entschieden, das Holz am Ort zu belassen und kreativ zu verarbeiten.

In den nächsten Tagen finden nun vorbereitende Kletter- und Hebebühnenarbeiten statt, denn eine einfache Fällung ist wegen der Nähe zur Hütte und der drohenden Astabbrüche nicht möglich. Das Kreisforstamt bittet alle Waldbesuchenden darum, Wegsperrungen zur eigenen Sicherheit einzuhalten.