Lobbach-Lobenfeld. (agdo) Eine kleine Lobbacher Ära geht zu Ende: Die Kinderkrippe Rappelkiste gibt es ab Ende dieses Monats nicht mehr. "Die Kinderkrippe hat um vorzeitige Aufhebung des Vertrages gebeten", teilte Kämmerer Bernhard Münch in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats in der Maienbachhalle mit. Der Grund sei fehlendes Personal, so Münch. Die Rappelkiste habe den bisher betreuten und angemeldeten Kindern bereits eine Lösung angeboten. Einstimmig gab es von den Räten für die Aufhebung des Vertrages grünes Licht. Eine vertragskonforme Kündigung wäre frühestens zum Ablauf des Krippenjahres 2022/2023 im Sommer 2023 möglich gewesen, hieß es.

Dem Kämmerer zufolge gab es bei Vollbelegung zehn Betreuungsplätze in der Einrichtung, wobei aufgrund von zeitlichen Verschiebungen aber etwa zwölf Betreuungsverhältnisse bestanden. Zuletzt wurden dort noch fünf Kinder betreut.

Die Rappelkiste hatte im November 2013 in den Räumen der ehemaligen Grundschule im Ortsteil Lobenfeld das Betreuungsangebot unter dem Leitspruch "Wo Kinder zu Hause sind, wenn sie nicht zu Hause sind" die Einrichtung offiziell eröffnet. Der Hauptsitz der Kindertagesstätte ist in Neidenstein. Drei Monate hat damals der Umbau in den Räumen der ehemaligen Grundschule gedauert. Die Kosten beliefen sich auf 115.000 Euro, es gab Zuschüsse vom Land, die sich zusammen mit Spenden auf 80.000 Euro beliefen. Die Gemeinde steuerte unter der Ägide des damaligen Bürgermeisters Heiner Rutsch rund 35.000 Euro bei. Eingerichtet wurden unter anderem ein großer Bastel- und Spielraum, ein Turnraum mit Bewegungsparcours sowie ein Schlafraum.

"Wir haben für die Situation der Rappelkiste volles Verständnis", so Münch. Die Gemeinde arbeite mit Hochdruck an einer Lösung. Einige Kinder seien in Einrichtungen der Rappelkiste in benachbarten Orten untergekommen. Der Vertrag wird nun zum 30. April aufgehoben.