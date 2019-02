Von Sabine Geschwill

Eppelheim/Heidelberg. Das war eine besondere Premiere: Der Eppelheimer Carnevalclub (ECC) brachte gestern mit dem Heidelberger Karneval Komitee (HKK) die Fastnacht auf die Schiene. Mit der "närrischen Straßenbahn" ging es ab der Endhaltestelle Kirchheimer Straße in Eppelheim im 90-Minuten-Takt "iwwa die Brick unn zurick", also von Eppelheim bis zum Hans-Thoma-Platz nach Heidelberg-Handschuhsheim.

Wer an den Haltestellen entlang der Fahrtstrecke in die "Linie 111" stieg, erlebte die fröhlichste und lustigste Straßenbahnfahrt aller Zeiten. Die Idee dazu hatte ECC-Sitzungspräsident Jens Schneider. Er und das Vorstandsteam des ECC wollten mit dieser Aktion ihre Freude über die neue Autobahnbrücke zwischen Eppelheim und Heidelberg zum Ausdruck bringen. Mit der Fertigstellung im Dezember hatten die Umleitungen und der Busersatzverkehr ein Ende und vor allen Dingen fährt seither wieder die Linie 22 zwischen Eppelheim und Heidelberg. "Wir sind froh, dass unsere Bembel wieder zurück in Eppele ist", sagte Jens Schneider.

Dieses große Ereignis wolle der ECC gebührend feiern und versprach der Bürgermeisterin, die gestern ganz in Schwarz gekleidet als "Schwarzfahrerin" bei der Premierenfahrt mitfuhr, bereits beim Rathaussturm am 11. November eine besondere närrische Veranstaltung: "Wir werden die Fastnacht an einen Ort bringen, wo man sie in unserer Heimatstadt noch nie zuvor gesehen hat!" Gesagt, getan: Gestern rollte erstmals in der Geschichte Eppelheims eine närrische Straßenbahn über die neuen Schienen nach Heidelberg. Rund 100 Gäste passten in eine Bahn. Bei der Premierenfahrt war es proppenvoll. Viele kamen kostümiert und sorgten bei der ersten Fastnachtsfahrt für Partystimmung auf der Schiene.

"Die Stadt Eppelheim und die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft fanden das Projekt toll und haben uns sofort unterstützt", berichtete der ECC-Vorsitzende Ingo Ringle. Mit dem Heidelberger Karneval-Komitee (HKK), der Dachorganisation der Heidelberger Fastnachtsvereine, stemmte der ECC die grandiose Idee. Die Veranstaltung sollte nicht nur Menschen in fröhlicher Atmosphäre zusammenbringen und für "Verbindungen" sorgen.

Thomas Gebhart und Heinz Opp waren ehrenamtlich als Straßenbahnfahrer im Einsatz. An der Eppelheimer Endhaltestelle und am Handschuhsheimer Hans-Thoma-Platz waren Umtrunkstationen und Sitzgelegenheiten eingerichtet. Wer bei Nadine, Birgit und Frank Rühle, den drei Schaffnern des ECC, ein günstiges Fahrticket löste, dem wurde während der Bahnfahrt Musik, Partystimmung, Polonaisen, Büttenreden und Travestiekunst geboten. Klaus Eppinger und Andreas Wunsch von der "Ziegelhäuser Karneval Gesellschaft" übernahmen das Bütten- und Showprogramm.

ECC-Sitzungspräsident Jens Schneider wusste die Stimmung in der proppenvollen Premierenbahn bestens auf dem Siedepunkt zu halten. Die närrischen Fahrgäste forderte er auf, an den Haltestellen und vor allem bei der Einfahrt am Bismarckplatz freundlich lächelnd den Passanten zuzuwinken. Das taten die Narrenbahnfahrer natürlich gerne und ernteten viele erstaunte Blicke. An Bord der fröhlichen Bembl, die bis abends im 90-Minutentakt zwischen Eppelheim und dem Hans-Thoma-Platz pendelte, gab es zwei Party-Bars, die alle närrischen Gäste mit Getränken und Snacks versorgte. Der Verkaufserlös, sowie die Einnahmen aus dem Fahrscheinverkauf werden einem wohltätigen Projekt in der Rhein-Neckar-Region zugutekommen, betonte Schneider.

Ganz neu ist die "Närrische Bembl" nicht: In Ludwigshafen verkehrt seit über 30 Jahren immer am Fastnachtssamstag - so auch dieses Jahr - eine "närrische Straßenbahn". Sie diente den Eppelheimern als Vorbild. "Wir sind da schon mehrmals mitgefahren und fanden die Idee einfach toll", erklärte der ECC-Sitzungspräsident. "Unsere Freunde aus der Pfalz wissen natürlich Bescheid, dass ihre närrische Straßenbahn jetzt eine kleine Schwester bekommt. Sie haben sich sehr darüber gefreut", merkte Ringle an.