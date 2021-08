Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Allein die Vorstellung, mit einem guten Buch in der Hand im Liegestuhl die Welt um sich herum zu vergessen, sorgt für Urlaubsgefühle. "Lesetipps für den Liegestuhl" lautete denn auch das Motto im Veranstaltungsraum der Stadtbibliothek, wo sich zahlreiches Publikum eingestellt hatte. Begrüßt von der stellvertretenden Bibliotheksleiterin Melina Marx und von Hauptamtsleiterin Susanne Balzer, präsentierten Christine Beil vom Eppelheimer Buchladen und ihr Mann Wolfgang Oehrle ihre persönlichen Buchempfehlungen für den Sommer. Und das sind die Bücher, die man nach Überzeugung der beiden Experten nicht so schnell aus der Hand legt:

> Kate Atkinson: "Die vierte Schwester", DuMont Verlag: 30 Jahre nach dem Verschwinden der kleinen Olivia taucht im Nachlass des verstorbenen Vaters plötzlich deren Lieblingskuscheltier, die "Blaue Maus", wieder auf. Anlass genug für Olivias Schwestern, einen Privatdetektiv zu engagieren, um neue Nachforschungen anzustellen. Noch weitere ungelöste Kriminalfälle beschäftigen den Schnüffler und ziehen die Leserschaft in spannende, zerstörende, aber auch skurrile Geschichten hinein. Ein Krimi, den man nicht weglegt!

> Stefan Aust: "Zeitreise: Die Autobiographie", Piper Verlag: In dem Buch von Stefan Aust erfährt man vieles über ihn und die beiden Dinge, denen er stets treu bleibt: sich selbst und dem Journalismus. Ihm gelingt es, ein unglaublich variantenreiches Leben zwischen zwei Buchdeckel zu packen, ohne dass die Lust, die nächste Seite zu lesen, verloren geht. Hoch spannende, gelebte Zeitgeschichte, wunderbar geschrieben und kenntnisreich zugleich.

> Kerstin Cantz: "Fräulein Zeisig und der frühe Tod", Droemer/Knaur Verlag: Während sich im Sommer 1962 die Polizei nachts in Schwabing Straßenschlachten mit der Münchner Jugend liefert, treibt gleichzeitig ein Mädchenmörder dort sein Unwesen. Die junge Kriminalkommissarin Elke Zeisig wird zu den Mordermittlungen hinzugezogen und muss sich in einer von Männern dominierten Welt behaupten. Ein toller Krimi aus einer Zeit, in der es noch mehr Pferde als Frauen bei der Polizei gab.

> René Freund: "Das Vierzehn-Tage-Date", Paul Zsolnay Verlag: Wer konnte denn ahnen, dass ausgerechnet dieses Date, was sich als totaler Flop entpuppt, am Vorabend der Corona-Pandemie stattfindet? Nun sind Corinna und David, zwei völlig gegensätzliche Personen, gezwungen, 14 Tage zusammen in Quarantäne zu verbringen. Da ist viel Geduld gefragt! Ein leerer Kühlschrank, eine unordentliche Wohnung und verwirrende Gefühle sind nur einige Probleme, denen sich die beiden stellen müssen. Der Autor begegnet dieser Krise mit Humor und Optimismus.

> Michael Hugentobler: "Feuerland", DTV Verlag: Professor Hestermann, in 108 Sprachen bewandert, doch ohne Fundament in seinem Leben, fällt ein Buch in die Hände: Ein Wörterbuch in der Sprache der Yamana, einem Volk am südlichsten Zipfel Südamerikas. Dieses Buch will er vor der Zerstörungswut der Nazis retten und macht es sich zur Lebensaufgabe. Mit dieser Geschichte eng verwoben ist die des Autors des Wörterbuchs, Thomas Bridges, der Mitte des 19. Jahrhunderts im Volk der Yamana gelebt hat. Die beiden Biografien wachsen zu einer Erzählung zusammen, wie sie spannender und tiefgründiger kaum erzählt werden kann. Ein perfektes Buch für den Mann im Liegestuhl.

> Eberhard Michaely: "Frau Helbing und der tote Fagottist", Kampa Verlag: Seit dem Tod ihres Mannes ist der liebste Zeitvertreib der Metzgermeisterswitwe Franziska Helbing aus Hamburg die Lektüre ihrer heißgeliebten Kriminalromane. Darum glaubt sie auch keine Sekunde an einen Unglücksfall, als ihr Nachbar, der Fagottist Henning von Pohl, durch Wespenstiche ums Leben kommt. Doch die Kriminalpolizei hält ihren Verdacht für blühende Fantasie, sodass Frau Helbing auf eigene Faust ermitteln muss. Ein wunderbarer Lokalkrimi mit einer entzückend ermittelnden Heldin!

> Holly Miller: "Ein letzter erster Augenblick", Blanvalet Verlag: Joel verfügt über eine besondere Gabe, die zugleich ein Fluch ist: In Träumen kann er die Zukunft von Menschen voraussehen, die er liebt – auch ihren Tod. Deshalb lebt er einsam und zurückgezogen und tut alles dafür, sich nicht zu verlieben. Bis er eines Tages Callie begegnet. Sie werden ein Traumpaar – bis Joel wieder träumt. Bis zum Schluss lebt, liebt und hofft man mit den beiden auf ein "Happy End". Ein perfekter Schmöker, mitreißend geschrieben für einen Tag im Liegestuhl und genügend griffbereite Taschentücher!

> Guillaume Musso: "Das Papiermädchen", Piper Verlag: Als der in eine Lebenskrise geratene Bestseller-Autor Tom Boyd in seinem Haus am Meer hochschreckt, steht eine junge Frau vor ihm. Sie behauptet überzeugend, eine Figur aus seinem unvollendeten Roman zu sein, die er nur durch die Fertigstellung des Buches retten kann. Es beginnt ein aberwitziger "Roadmovie" von Mexiko durch die USA bis nach Paris. Mit großer Erzählfreude und seiner ihm eigenen Kunst, Spannung zu erzeugen, hat der Autor seine Leserschaft fest in den Fängen – und lässt nicht locker, bis man am Ende überrascht das Buch mit einem Lächeln zur Seite legt.

> Alexander Oetker: "Mittwochs am Meer", Atlantik Verlag: Sein Job führt den Insolvenzverwalter Maurice aus Paris jeden Mittwoch in ein bretonisches Küstenstädtchen. Als ihm die junge Rezeptionistin seines Hotels einen wunderbaren Liebesbrief schreibt und ihn um ein Rendezvous bittet, beginnt eine magische Liebesgeschichte vor der Kulisse der sommerlichen Bretagne. Wird die Liebe von Maurice und Dominique eine Zukunft haben? Eine wunderbare Geschichte, verzaubernd und erfrischend wie ein Sommertag am Meer!

> Richard Osman: "Der Donnerstagsmordclub", List Verlag: Womit vertreiben sich eine ehemalige Geheimagentin, eine pensionierte Krankenschwester sowie ein früherer Gewerkschaftsführer und ein gelegentlich noch tätiger Psychiater ihre Zeit in der englischen Seniorenresidenz "Coopers Chase"? Mit der Aufklärung ungelöster Kriminalfälle natürlich! Als in unmittelbarer Nähe ein Mord geschieht, ist der Jagdtrieb des betagten Quartetts geweckt. Werden sie schneller sein als die Polizei? Ein herrlich britischer, unbedingt lesenswerter Krimi, mit viel Humor und spannenden Wendungen.

> Susanne Schmidt: "Machen Sie mal zügig die Mitteltüren frei – Eine Berliner Busfahrerin erzählt", Hanserblau Verlag: Busfahrerinnen und Busfahrer haben keinen leichten Job. Extremer Zeitdruck, wechselnder Schichtdienst, verstopfte Straßen, Baustellen, Umleitungen und vorgeschriebene Dienstkleidung bei Sommerhitze sowie ein buntes Panoptikum an Fahrgästen gehören zu den täglichen Herausforderungen. All dies hat Susanne Schmidt nicht davon abgehalten, diesen Beruf zu wählen. Im Gegenteil: Die Begeisterung, mit der sie täglich ihren Bus durch Berlin lenkt, spürt man auf jeder Seite des Buches, das als Liebeserklärung an die Welt des öffentlichen Nahverkehrs zu verstehen ist.

> Teresa Präauer: "Das Glück ist eine Bohne", Wallstein Verlag: Wer einen Urlaub plant, wenig Zeit zum Lesen hat, aber dennoch nicht auf literarische Inspiration verzichten möchte, sollte diesen Erzählband unbedingt ins Handgepäck packen. Als Meisterin der Alltagsbeobachtung lässt die sprachverliebte österreichische Autorin nichts aus und ist nah am Zeitgeist. Wer wissen möchte, wie wer "tickt" und wer die mediale Welt verstehen möchte, wer Lust auf Skurriles, auf Hintergründiges und sprachlich Experimentelles hat, der hat mit diesem Buch garantiert die richtige Lektüre dabei.