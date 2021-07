Leimen/Sandhausen/Nußloch. (tt) Der E-Roller-Verleiher Zeus, der seit dem vergangenen Dezember in Leimen, Nußloch und Sandhausen sowie in Wiesloch und Walldorf aktiv ist, stellt noch in dieser Woche seinen Dienst in den genannten Kommunen ein. Das gab die Stadt Walldorf in der Gemeinderatssitzung bekannt. Die Roller von Zeus standen bislang auf Straßen und Plätzen und konnten per Smartphone-App freigeschaltet werden.

"Anfang der Woche hat uns das Unternehmen mitgeteilt, dass sie die Vereinbarung kurzfristig außerplanmäßig kündigen und noch im Laufe der Woche die Roller abziehen", berichtete Walldorfs Stadtbaumeister Andreas Tisch vom Schreiben des Unternehmens. Zeus habe festgestellt, dass der Betrieb in den Kommunen nicht wirtschaftlich sei. Man wolle in Kontakt mit der Stadt bleiben und die Entscheidung möglicherweise in Zukunft revidieren, hieß es weiter.

Zeus hatte in den fünf Orten im südlichen Rhein-Neckar-Kreis anfangs insgesamt 120 E-Roller im Einsatz. Davon waren allein 50 in Wiesloch und Walldorf stationiert. Nach Angaben der Stadt Wiesloch waren es zuletzt aber nur noch 61 Fahrzeuge in der gesamten Region.

"Wir sind von der Ankündigung – wie die Kollegen in Walldorf – total überrascht worden", sagte Wieslochs Bürgermeister Ludwig Sauer auf RNZ-Anfrage. Denn erst im Mai habe der Ausschuss für Technik und Umwelt den Vertrag mit Zeus bis 31. Dezember verlängert. "Und damals wurde uns von Unternehmensseite gesagt, dass die Roller gut angenommen werden", so Sauer. Zwar habe es in Wiesloch auch kritische Stimmen gegeben, weil die E-Roller auf Fußwegen im Weg standen. "Das Angebot hatte aber auch seinen Charme, weil die umliegenden Gemeinden mitgemacht haben", so Sauer.