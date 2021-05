Von Nicolas Lewe und Christoph Moll

Leimen-St. Ilgen/Neckargemünd. Neun Reisebusse und zwei Sprinter zählt das Leimener Unternehmen Hoffmann Reisen zu seiner Flotte. Von sieben bis 57 Sitzplätze reicht die Palette des Angebots, das normalerweise gerne für Tages- oder auch Mehrtagesfahrten in Anspruch genommen wird. Die Corona-Pandemie hat den Reisebusverkehr, wie mehrfach berichtet, komplett zum Erliegen gebracht.

Die am 14. Mai neu in Kraft getretene Corona-Landesverordnung beinhaltet daher für die Branche auf den ersten Blick eine sensationell gute Nachricht: Busreisen sind wieder erlaubt! Der Haken an der Sache besteht allerdings darin, dass Start und Ziel in einem Stadt- beziehungsweise Landkreis liegen müssen, in dem die Sieben-Tage-Inzidenz dauerhaft unter 100 liegt. Zudem dürfen die Busse höchstens zur Hälfte besetzt sein.

Unternehmenschef Theo Hoffmann äußert sich auf RNZ-Nachfrage zurückhaltend gegenüber dem gelockerten Verbot, das nun nur noch ein Teilverbot ist. "Was bringt es, wenn ich die Busse nur zu 50 Prozent füllen kann?", fragt derChef von "Hoffmann-Reisen". Um kostendeckend zu wirtschaften, müsste er von seinen Kunden eigentlich das Doppelte verlangen. Aber wären die überhaupt bereit, diesen Preis zu zahlen? Theo Hoffmann hat da so seine Zweifel. Stattdessen sagt er: "Wir warten ab bis zum 30. Juni." Er hege die Hoffnung, dass die Lage ab Anfang Juli entspannter ist. Momentan sei alles "wachsweich" und er wolle es sich und seinen Mitarbeitern nicht zumuten, "unnötige Energie" zu verschwenden.

Der Chef der Leimener Reisebusflotte nennt ein Beispiel: Angenommen, er biete eine Reise zur Bodenseeinsel Mainau an und die Inzidenz liege dort aktuell unter 100. Dann werde tagelange Arbeit in die Vorbereitungen gesteckt, nur um zu erfahren, dass die Inzidenz zum Reisezeitpunkt zwei oder drei Wochen später wieder über 100 liegt. Ihm, wie auch vielen Kollegen in seiner Branche, mit denen er im ständigen Austausch stehe, sei das "alles zu unsicher". Schließlich habe man es in den vergangenen Monaten oft genug erlebt, wie schnell die Zahlen der Corona-Neuinfizierten sowie die daraus resultierenden Inzidenzwerte rauf und wieder runter gehen können.

Einer dieser Kollegen sitzt mit dem Busunternehmen Mayer im Neckargemünder Stadtteil Dilsberg. Dessen sieben Busse mit 30 bis 55 Sitzplätzen stehen seit Dezember 2019 in der Garage und sind abgemeldet. So schnell werden sie auch nicht wieder rollen. "Die Möglichkeit für touristische Fahrten besteht eigentlich nur auf dem Papier", sagt Edith Mayer. "Die Regelungen sind einfach noch zu undurchsichtig." Die Busse stehen zu lassen, sei derzeit günstiger. Wenn überhaupt seien aktuell nur Tagesfahrten möglich, da bei Mehrtagesfahrten der Umgang mit der Testpflicht an den Folgetagen noch unklar sei. Problematisch seien wegen der unterschiedlichen Regelungen nicht nur Fahrten ins Ausland, sondern auch schon in angrenzende Bundesländer. "Vielleicht können wir im Juni eine Tagesfahrt anbieten", hofft Mayer. "Im Juli sind vielleicht auch Mehrtagesfahrten innerhalb Deutschlands möglich, wenn alles geklärt ist."

In St. Ilgen rechnet Theo Hoffmann angesichts der momentanen Öffnungsschritte noch einmal mit einem leichten Anstieg der Infektionszahlen. "Es ist gut, dass viel geimpft wird", sieht er aber Licht am Ende des Tunnels. Ein Tunnel, durch den ab Juli dann auch wieder ein Hoffmann-Reisebus fahren könnte. "Das ist meine Hoffnung", so der Firmenchef.