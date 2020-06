In die Beratungsstelle der Deutschen Rentenversicherung in Heidelberg kommt man derzeit nicht. Corona-bedingt sind persönliche Beratungen abgesagt. Fotos: Alex

Von Sabrina Lehr

Leimen/Heidelberg. Die Entrüstung ist Bruno Lindenbach am Telefon deutlich anzuhören: "Überall arbeiten die Leute und dort hat man es nicht nötig, etwas zu tun." Der Unmut des Maschinenbaumeisters und Landwirts bezieht sich auf die Heidelberger Beratungsstelle der Deutschen Rentenversicherung (DRV). Dort hatte der 63-Jährige schon Anfang April über die Internetseite der DRV einen Beratungstermin am 15. Juni ausgemacht. Der Grund: Lindenbach könnte mit Wirkung zum 1. März nächsten Jahres in den Ruhestand gehen. Nach 48 Beitragsjahren und ein Jahr bevor er das gesetzliche Rentenalter erreicht.

Schon den Termin zu erhaschen war laut Lindenbach, der seit 2009 FDP-Stadtrat in Leimen ist, schwierig. Der Buchungskalender hätte nur drei Monate im Voraus zur Verfügung gestanden. Zumindest theoretisch, denn alle vorhandenen Termine seien stets restlos belegt gewesen. "Erst nach Rückfrage bei der DRV habe ich den Tipp bekommen, dass ich es am Dienstagmorgen versuchen soll, wenn der Kalender um eine Woche weiter springt. Wer schnell genug ist, bekommt einen Termin", berichtet Lindenbach. Beim nächsten Versuch gehörte er zu den Schnellen und ergatterte einen der Beratungstermine.

"Ich wollte mir vorrechnen lassen, welche Abzüge mit dem früheren Renteneintritt auf mich zukommen", führt er aus. Denn der 63-Jährige ist seit 28 Jahren bei einem international tätigen Unternehmen mit Sitz in Mannheim beschäftigt, das langjährigen Mitarbeitern einen Ausgleich für die durch einen verfrühten Renteneintritt bedingten Abschläge zahlt: "Dafür müsste ich bloß wissen, wie viel man mir abzieht."

Daraus wurde aber bisher nichts. Denn am 3. Juni wurde der Termin telefonisch abgesagt – wegen der Corona-Pandemie dürfe man keine Beratungen machen. Ein Angebot für eine Beratung am Telefon? Laut Lindenbach Fehlanzeige. Auch einen adäquaten Ersatztermin habe man ihm nicht angeboten. "In Freiburg hat die Beratungsstelle wieder geöffnet. Dorthin hätte ich gehen können, aber wann Heidelberg wieder Termine vergibt, wissen sie nicht", ärgert er sich und fragt hinterher: "Kassierer, Pfleger und Ärzte arbeiten auch. Ich selbst habe während der Pandemie keinen Tag gefehlt. Wie weit weg ist die DRV denn vom Dienstleistungsgedanken?"

Davon will Stefan Grimmeisen, Administrator bei der DRV und zuständig für die Stadtkreise Heidelberg, Mannheim und den Rhein-Neckar-Kreis, nichts wissen. Dass man in Heidelberg momentan keine persönlichen Beratungen anbietet, läge an den räumlichen und organisatorischen Voraussetzungen. Diese ließen einen Infektionsschutz für Mitarbeiter und Kunden nicht zu. "Stattdessen bieten wir umfassende Online-Angebote auf unserer Internetseite und telefonische Beratungen an", so Grimmeisen. An den Telefonen säßen jene Mitarbeiter, die auch sonst die Beratungen durchführen, also auch die beiden Heidelberger Beschäftigten. "Jeder, der uns anruft, spricht auch mit einem Berater", verspricht er.

Hatte Bruno Lindenbach also einfach Pech? "Wenn man ihn nicht auf unsere Angebote hingewiesen hat, tut mir das sehr leid", so Grimmeisen. "Wir bieten ihm jederzeit eine telefonische Beratung an, in der wir Schritt für Schritt mit ihm seinen Antrag durchgehen."

Das Problem der schwierigen Terminvergabe bestreitet er nicht: "Leider ist es nicht immer leicht, bei uns einen Termin zu bekommen."Am System ließe sich jedoch nichts ändern, dies sei "programmtechnisch vorgegeben" und werde bundesweit von allen Beratungsstellen genutzt. Was aber bald geändert werden soll, ist der Corona-bedingte Ausnahmezustand: "Wir arbeiten daran, bald wieder in den Normalmodus zu kommen", sagt Grimmeisen. "Aber ein paar Tage dauert das noch."

Für Bruno Lindenbach wird der Normalmodus wohl nicht mehr rechtzeitig kommen. Für einen Renteneintritt zum 1. März 2021 muss er bis Ende Juli offiziell gekündigt und alle weiteren notwendigen Schritte in die Wege geleitet haben. Sollte er wieder drei Monate im Voraus einen Termin buchen müssen, wäre dieser Zug abgefahren. Er möchte es nun mit der telefonischen Beratung der DRV versuchen und sich zeitgleich bei der Stadt Leimen nach einer Beratung erkundigen.