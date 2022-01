Dieser Schornstein wird am kommenden Dienstag in die Waagrechte gelegt. Foto: Etex

Leimen/Heidelberg. (cm) Es wird laut. Anwohner in unmittelbarer Nähe sollen Fenster und Türen schließen sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abstellen: Auf dem Gelände der früheren Eternit GmbH – heute Etex Germany Exteriors GmbH – wird am kommenden Dienstag, 18. Januar, gegen 14 Uhr ein 60 Meter hoher und gemauerter Schornstein gesprengt. Dies teilten die Stadt Leimen und das Unternehmen am Donnerstag mit.

Der Schornstein befindet sich auf dem Werksgelände und steht etwas im Schatten des unweit entfernten und deutlich größeren Turms des Zementwerks. Die Sprengung erfolgt nach Unternehmensangaben "im Zuge der Rückbauarbeiten der ehemaligen Faserzement-Produktion". Der in den 1960er Jahren erbaute Schornstein ist seit Mai des vergangenen Jahres außer Betrieb. Er war Teil der Wärmeversorgung für die Unternehmensgebäude. "Nachdem die gesamte Energieversorgung des Geländes im letzten Jahr neu erstellt und durch moderne und an den Bedarf angepasste Technologien ersetzt wurde, wird der Schornstein nicht mehr benötigt", heißt es.

Unternehmenssprecherin Miriam Petermann sagte auf RNZ-Anfrage, dass keine umliegenden Gebäude evakuiert werden müssen. Die fachmännische Sprengung werde durch Sprengsignale angekündigt sowie beendet und erfolge ausschließlich auf Werksgelände, das nicht betreten werden dürfe. Ein "Sandbett" soll den Aufprall dämpfen.

Das Unternehmen stellte Produkte für Dächer, Fassaden und Terrassen aus Faserzement her. Am Standort an der Gemarkungsgrenze zwischen Leimen und Heidelberg liegt der Schwerpunkt inzwischen auf der Produktion von Farben.