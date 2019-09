Leimen-Lingental/Gaiberg. (cm) Fast ein Jahr nach dem Ende der Sanierung kehren ab dem morgigen Dienstag die Bauarbeiter zurück an die L 600 zwischen dem Manfred-Lautenschläger-Kreisel und dem Leimener Ortsteil Lingental. Wie das Landratsamt in Heidelberg mitteilte, führt eine Fachfirma im Auftrag des Rhein-Neckar-Kreises "Regulierungsarbeiten an den Banketten" durch. Auf RNZ-Nachfrage erklärte Behördensprecherin Silke Hartmann hierzu, dass die Straßenränder "verdichtet" werden.

Nach Angaben des Straßenbauamtes im Landratsamt ist dies notwendig, weil sich die Bankette nach der Baumaßnahme im vergangenen Herbst nicht ausreichend stabilisiert haben. Über dieses Problem hatte die RNZ bereits im Frühjahr berichtet. Die Erde neben der Fahrbahn war derart aufgeweicht, dass sie nicht befahren werden konnte. Und wenn doch einmal ein Fahrzeug auf der nicht gerade breiten Fahrbahn aus der Spur geriet, sank es gleich tief ein. Das machten Spuren deutlich. Ein Lastwagen fuhr sich sogar fest und musste aus dem Graben herausgezogen werden.

Die aktuellen Arbeiten sollen bis Freitag, 6. September, abgeschlossen sein. Der Verkehr wird während der Bauarbeiten aufrechterhalten, es ist jedoch durch langsam fahrende Baufahrzeuge mit Behinderungen zu rechnen. Das Landratsamt bittet die Verkehrsteilnehmer um erhöhte Aufmerksamkeit. Die Kosten von rund 25.000 Euro übernimmt das Land.