Von Sabine Geschwill

Leimen. Der neue Schlossherr strahlte mit der Sonne um die Wette. Keine Frage: Altstadtrat Wolfgang Müller freute sich auf seine neue Aufgabe als Kerwerepräsentant und tat dies auch gleich am Samstag bei seiner Jungfernrede zur Eröffnung der 48. Leimener Weinkerwe kund. "Ich bin ein Neuer in diesem Gewand mit ganz alten Wurzeln und Liebe zum Alten. Man hat mich gefragt und ich will es probieren, Euch mit Lust und mit Laune und mit kundigen Versen durchs Leimen von gestern und heute zu führen."

Müller war ganz froh, mit Mara Ruhnau und Christin Menzel zwei reizende Schlossfräulein an seiner Seite zu haben, die in diesem Amt schon Routine hatten und ihm halfen, die große Verantwortung zu tragen. Seine Vorgänger Hans Hess, Heinrich Friedrich und Jürgen Haas und deren Verdienste wurden von ihm nicht vergessen. Hess, der die Schlossherrenfigur zur Weinkerwe erfunden hatte, wurde gelobt: "Er hatte den Gedanken und ihm ist zu danken."

Beim zweiten Versuch hat es geklappt: Oberbürgermeister Hans D. Reinwald und Matthias Müller (v.l.) freuen sich über den gelungenen Anstich des Weinfasses. Foto: Geschwill

"Ihr Bürgersleut’ und Edelleut’ - seid willkommen zur Kerwe heut!", rief Wolfgang Müller in schicker Robe als "Wolfgang, der Erste" dem Kerwepublikum zu. Die Weinkerwe, das wollte er festhalten, sei ein Fest zum Feiern und offen für alle: "Egal woher Ihr auch kommt, egal welche Hautfarbe und Religion - Leimen ist Heimat für Euch und für uns." Dann legte er los und schaute auf die aktuelle Leimener Politik. Nußloch und Leimen, so meinte er, bilden eine großartige Allianz. Bei allem Gefrotzel zwischen den "Nußlocher Mondspritzern" und den "Loomer Nudelkuche" sollte beide Kommunen nichts hemmen, gemeinsam eine Gartenschau zu stemmen. "Wir sorgen fürs Wetter und Nußloch fürs Geld, dann ist doch alles bestens bestellt."

Noch ein anderes Thema trieb ihn um: "Seit Jahrzehnten, man glaubt es kaum, ist es jämmerlich um unseren alten Marktplatz bestellt. Nix geht voran, nix wird gestaltet, hoffentlich wird nicht länger der Stillstand verwaltet!" Demokratie sei gut, man müsse diskutieren, um das Beste zu erreichen, meinte Müller: "Aber irgendwann ist Ende und es muss was passieren oder wollen wir uns noch länger mit diesem Schandfleck blamieren?" Es gebe in Leimen viele gute Ideen mit Gartenschau im Großen und Konzertveranstaltungen im Kleinen: "Aber bei so einem trostlosen Platz bekommt man das Weinen."

Dem Oberbürgermeister gab der neue Schlossherr den Rat: "Lassen Sie nicht locker beim Verwalten, um Leimen wieder neu zu gestalten!" Erste Erfolge seien schon spürbar und die Stimmung in Leimen habe sich bereits "zum Besseren, aber noch nicht zum Besten" verändert.

Die tolle Jungfernrede von Wolfgang, dem Ersten, wurde vom Oberbürgermeister gleich gelobt. Und den Rathausschlüssel rückte Hans D. Reinwald gerne raus. "Jetzt kann ich unbeschwert auf die Kerwe gehen", meinte der OB.

Doch halt: Erst noch musste der Stadtchef den Fassanstich meistern. Das Weinfass stand bereit, ebenso wie sein Assistent Matthias Müller mit dem schönen Festweinglas. Und dann war es wie im letzten Jahr: Der OB holte aus, verpasste den Zapfhahn und traf prompt das Glas. Das Gelächter war groß über das Scherben-bringen-Glück-Missgeschick. Beim zweiten Anlauf klappte alles vorbildlich und der Weinausschank konnte beginnen.

Info: Weinkerwe am heutigen Montag: 11 Uhr Frühschoppen. 19.30 Uhr "Gonzos Jam" (Georgiplatz) und "Rocking Rollers" (Rathausplatz). 21.30 Uhr Höhenfeuerwerk.