Von Sabine Geschwill

Leimen. In der Großen Kreisstadt und ihren Stadtteilen ist das Bedauern über die Absage der Kerwefeste groß. Doch gefeiert wird an diesem Wochenende trotzdem – nur in anderer Form. Leimen macht’s vor und feiert mit seiner dreitägigen "Looma Kerwä dehoom" von Samstag bis Montag, 19. bis 21. September, Premiere. Risikofreies Mitfeiern für alle ist garantiert, denn die Höhepunkte der Feste werden entweder per Livestream oder als bereits aufgenommenes Video im Internet zu sehen sein. Die RNZ war bei der Aufzeichnung dabei und gibt erste Einblicke in die Entstehung einer Kerwe der etwas anderen Art.

Der "Leimen Aktiv"-Vorsitzende Gerd Peter Gramlich und Werbegrafikerin Sandra Werner hatten sich die digitale Alternative überlegt – und damit bei Oberbürgermeister Hans D. Reinwald offene Türen eingerannt. So ist das dreitägige Kerwe-Programm "frei Haus" per Computer, Tablet und Smartphone abrufbar.

Einige Höhepunkte wurden bei Marc Schober im Bammentaler Industriegebiet vorab aufgezeichnet, andere werden von dort live übertragen. Der Inhaber einer Firma für Veranstaltungstechnik verfügt über eine passend ausgestattete Bühne – und mit seinen Mitarbeitern Benny Dussel und Christian Schuler über das notwendige Fachwissen für ein solches Projekt.

Die Eröffnungsproklamation der "Looma Kerwä dehoom" mit Reinwald, Gramlich, Schlossherr Wolfgang Müller und Schlossfräulein Christin Menzel sowie Kerweborscht Ralph Panzer und seinen beiden Kerweschlackeln Klaus Häuseler und Stefan Riemensperger wurde vor einigen Tagen schon aufgezeichnet. Der nachvollziehbare Grund: Der jüngste Spross des Oberbürgermeisters wird am Samstag eingeschult. Da möchte Reinwald natürlich selbst dabei sein.

Ralph Panzer mit der Kerweschlumpel. Foto: Geschwill

Damit bei der Aufzeichnung nichts schieflaufen konnte, war St. Ilgens Veranstaltungsorganisatorin Sandra Werner zur Stelle. Sie führte hinter der Kamera die Regie und instruierte alle Beteiligten: So wusste jeder, wo auf der Bühne sein Platz und wann er mit seinem Beitrag an der Reihe war. Vor der Kamera steht ein nicht minder bekanntes Leimener Gesicht: Moderiert wird das Online-Kerwe-Spektakel nämlich von Max Peter. Als "Kind dieser Stadt" freut sich der 37-jährige Radio- und Fernsehmoderator auf "drei wunderbare, experimentelle Tage". Eine Kerwe habe er bislang in seiner Moderatorenlaufbahn noch nie moderiert, gestand er gegenüber der RNZ: "Das ist absolutes Neuland für mich." Etwas Lampenfieber war zu spüren. Aber er freute sich auf die Aufgabe und dieses besondere Projekt.

OB Reinwald freute sich, dass man die Kerwe-Tradition in Leimen trotz Corona in diesem Jahr fortführen könne, nur eben in anderer Form. Für ihn hatte das Online-Format etwas Gutes: Es war kein Fassanstich eingeplant. Weil ihm dabei schon öfter ein Missgeschick passiert sei, sagte er: "Da kann in diesem Jahr schon mal nichts schiefgehen!" Gramlich erinnerte als Vorsitzender des BDS-Gewerbeverbands "Leimen Aktiv" an die anfängliche Gemütslage, als deutlich wurde, dass alle Kerwen Corona-bedingt abgesagt werden müssen. Für ihn und seine Vorstandschaft sei dies ein untragbarer Zustand gewesen. Auf die Kerwe und damit auf ein Stück Kultur und Lebensfreude gänzlich verzichten zu müssen, wollte er nicht hinnehmen – und so sei die Idee für diese Online-Kerwe entstanden.

Auch sie treten bei der Kerwe auf: Schlossherr Wolfgang Müller mit Schlossfräulein Christin Menzel. Foto: Gweschwill

Wolfgang Müller musste sich erst noch seine Schlossherrenrobe anziehen, ehe er als Repräsentant der Leimener Weinkerwe zusammen mit Schlossfräulein Christin Menzel die Festbühne betreten und seine Kerwerede halten konnte. Auf seine Bürgersleut’ musste der Schlossherr nun also verzichten. Statt in die Augen des Kerwepublikums schaute er während seiner Rede in hiesiger Mundart von der Bühne im Bammentaler Gewerbegebiet in Scheinwerfer, Kameras und auf eine Handvoll Mitarbeiter der Veranstaltungsfirma. "Nix mit Reitschul’ und Riesenrad, nix mit Umzug unn vun Stand zu Stand. Nix mit schwetze unn uff da Kerwä Leit treffe, die ma schun lang nimmer gsehe hot." Über die Absage der Weinkerwe zu jammern, war aber nicht sein Ding. "Wir machen einfach das Beste draus!

Die Kerwerede im Gepäck, die Kerweschlumpel im Arm und seine beiden Kerweschlackel Klaus Häuseler und Stefan Riemensperger im Schlepptau: So kam Ralph Panzer zur Aufzeichnung. "Ä bissl komisch is des schun so ohne Publikum", sagte er der RNZ. Aber anmerken ließ er sich das nicht. Als er mit seinen Kerweschlackeln für die Aufzeichnung seiner Kerwerede ans Rednerpult durfte, war der Kerweborscht in seinem Element, wie sonst auf der Festbühne auf dem Willi-Laub-Platz im heimischen St. Ilgen. "Liewe daheimgebliewene Kerwegescht, isch grüß euch all‘ zu unserem ersten Online Kerwefescht!"

Info: Die Videos sind ab Samstag, 19. September, 17 Uhr, im Internet unter www.looma-kerwä-dehoom.de und auf der Facebook-Seite "loomakerwaedehoom" abrufbar.