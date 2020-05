Inzwischen hat sich Valentina Dragai an die Arbeit mit Maske gewöhnt. Foto: A. Dorn

Leimen. (agdo) Ein Weizenbier, ein Mineralwasser, eine Cola oder eine leckere Mahlzeit. Die Bestellung wird direkt am Tisch abgerechnet und kurz darauf freundlich serviert. Im Leimener Brauhaus läuft fast alles wie vor der Coronakrise ab – aber halt nur fast. Seit Montag sind auch dort die Pforten nach der Corona-Zwangspause wieder offen. Während für Gäste am Tisch keine Maskenpflicht herrscht, muss das Brauhaus-Team den Mund-Nasen-Schutz dauerhaft tragen. So auch Valentina Dragai, die im Service arbeitet

Beim RNZ-Besuch berichtet sie, dass sie am ersten Tag gedacht habe, sie halte die komplette Schicht mit Maske nicht durch. Dann sei es aber doch besser gegangen als gedacht. Seit sechs Jahren bedient sie im Leimener Brauhaus, so eine Situation wie jetzt habe sie noch nie erlebt – wenngleich man sich schnell daran gewöhnt habe, erzählt die 23-jährige Studentin für Personalmanagement.

Das Brauhaus hat allen seinen Mitarbeiter zwei Mund-Nasenbedeckungen zur Verfügung gestellt, sie seien aus atmungsaktiver Baumwolle, betont Geschäftsführer Sali Alihajdaraj. Dem Brauhaus ist es wichtig, dass die Mitarbeiter so gut und sicher wie möglich durch den Arbeitsalltag kommen. Auch in der Küche ist im Brauhaus eine Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht, weil Köche und Spüler relativ nah miteinander arbeiten, so Alihajdaraj.

Nach dem ersten "Schockgedanken" mit der Bedeckung die ganze Zeit arbeiten zu müssen, folgte die Erleichterung, so Valentina Dragai. Die Maske sitze gut, das Atmen sei in Ordnung und ab und an habe sie sogar schon vor lauter Arbeit vergessen, dass sie überhaupt eine trage, erzählt sie schmunzelnd. Natürlich sei es anders, frei und ohne Mund-Nasen-Bedeckung zu bedienen, aber mit funktioniere es auch. Die Gäste seien verständnisvoll und würden sie gut verstehen, obwohl das Sprechen unter der Bedeckung etwas gedämpfter ausfalle. Sie müsse nun allerdings etwas lauter als sonst sprechen, fügt sie hinzu.

Ihre Maske setzt die 23-Jährige beim Betreten des Lokals auf und nimmt sie nur zum Trinken kurz ab. Gearbeitet wird in zwei Schichten, die Frühschicht geht rund sieben Stunden, die Spätschicht ist etwas kürzer – je nach Betrieb. Die Mitarbeiter achten auf alle coronabedingten Hygienemaßnahmen und auch die Speisekarten werden nach jedem Zurückgeben Seite für Seite desinfiziert. Die Arbeit sei mehr geworden, erzählt Valentina Dragai.

Und länger geworden seien nun auch die Arbeitswege: Das Brauhaus hat von der Stadt Leimen die Genehmigung bekommen die Außenbestuhlung auf den Georgi-Platz auszuweiten, sodass draußen die Platzkapazitäten erhalten bleiben konnten. Außerdem dürfen aufgrund der Corona-Auflagen weder Besteck noch Pfeffer- oder Salzstreuer auf den Tischen stehen, das bedeutet wiederum längere Laufwege. Sie sei das viele Laufen aber gewohnt, erzählt die 23-Jährige mit Blick auf den Betrieb während Fußballwelt- oder Europameisterschaften. Sie sei einfach immens froh wieder arbeiten zu können, ob mit oder ohne Mund-Nasenbedeckung.