Die kleine Bäckereifiliale lockte in drei Jahren schon zehn Mal Einbrecher an. Foto: Welker

Leimen. (cm) Die Bäckerei Mantei hat es derzeit nicht leicht. Wegen des Insolvenzverfahrens steht die Zukunft in den Sternen. Und jetzt gehen auch die Einbrüche in die einsame Filiale auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Stralsunder Ring in Leimen wieder los. Ein halbes Jahr war hier Ruhe. Nun suchten Unbekannte den Verkaufscontainer zwei Mal in einer Woche heim. Es waren die Einbrüche Nummer neun und zehn innerhalb von gerade einmal drei Jahren.

Der erste Einbruch ereignete sich über Christi Himmelfahrt zwischen dem 9. und dem 11. Mai. Eine Woche später kamen womöglich dieselben Diebe erneut: Zwischen Mittwoch, 13 Uhr, und Donnerstag, kurz vor 5 Uhr, versuchten die Unbekannten ein Fenster aufzuhebeln, was ihnen aber nicht gelang. Also brachen sie eine Tür auf.

Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Der Sachschaden dürfte sich auf einige hundert Euro belaufen. "Zwischen den beiden Einbrüchen könnte ein Zusammenhang bestehen", sagte Polizeisprecher Norbert Schätzle auf RNZ-Nachfrage. "Ob es auch eine Verbindung zu den ganzen Einbrüchen zuvor gibt, ist Gegenstand der Ermittlungen." Klar ist: "Hier gibt es, wenn überhaupt, nur geringe Summen zu holen", so Polizeisprecher Schätzle. Zeugen melden sich beim Polizeirevier Wiesloch, Telefon: 06222 / 570 90.

Die Einbruchsserie hat bereits im Juli 2015 begonnen. Allein 2017 wurde der Verkaufscontainer vier Mal aufgebrochen. Die meisten Einbrüche ereigneten sich nachts und am Wochenende, wenn das Industriegebiet menschenleer ist. Dann steht die Verkaufsstelle der Heidelberger Bäckerei-Kette Mantei einsam und verlassen auf dem Supermarkt-Parkplatz.