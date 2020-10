Aus Leimen, dem Stadtteil St. Ilgen und Nußloch rückten die Wehren an. Foto: FW Nußloch

Leimen. (luw) "Das hätte auch schlimmer ausgehen können" – so bewertete Einsatzleiter Armin Nelius gestern auf RNZ-Nachfrage einen Balkonbrand, der in der Nacht auf Dienstag in der Otto-Trinks-Straße ausgebrochen war. Die Feuerwehr war mit 20 Kräften und drei Löschfahrzeugen vor Ort, verletzt wurde niemand.

"Zimmerbrand" lautete das Stichwort, mit dem gegen 1.45 Uhr der Alarm einging. Zwar habe es im Innern der Wohnung im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses nicht gebrannt. "Aber es war kurz davor", so Nelius. "Die Fenster zwischen Balkon und Zimmer waren schon geborsten, da war ein Loch drin." Laut Polizei war ein auf dem Balkon stehendes Sofa in Brand geraten, nachdem der 19-jährige Bewohner nach eigenen Angaben vergessen hatte, eine "große brennende Kerze" zu löschen. "Das Sofa war vollständig abgebrannt", erklärte Nelius. Auch von der Kerze sei "nichts mehr übrig" gewesen. Zudem sei ein Teil der Dämmung an der relativ frisch sanierten Außenfassade des Gebäudes "weggebrannt". Die Feuerwehrleute betraten demnach mit Atemschutz und Schlauch die Wohnung. Sie konnten das Feuer schnell löschen und ein weiteres Übergreifen verhindern.

Polizeisprecher Dieter Klumpp erklärte auf Nachfrage, dass der Bewohner geschlafen habe und durch den Brand aufgewacht sei. Nelius berichtete, dass der 19-Jährige durch Rauchmelder in der Wohnung geweckt worden sei. Insgesamt drei Bewohner wurden laut Polizei ärztlich untersucht, eine weitere Behandlung war nicht erforderlich. Nachdem die Feuerwehr das Haus belüftet hatte, konnten alle wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch nicht nennen. Neben den Wehren aus Leimen und St. Ilgen waren auch Kräfte aus Nußloch vor Ort.