Ein Hund wie dieser griff an. Foto: Getty

Leimen-St. Ilgen. (luw) Über zwei Wochen nach dem Angriff zweier Hunde auf einen Jungen in der Probsterwald-Siedlung liegt der 15-Jährige noch immer im Krankenhaus. "Das ist das Einzige zu diesem Fall, das ich derzeit bestätigen kann", erklärte Polizeisprecher Dieter Klumpp am gestrigen Dienstag. Neuigkeiten zum Stand der Ermittlungen gebe es derzeit nicht. Oberbürgermeister Hans D. Reinwald wünscht sich derweil die Einführung eines verpflichtenden Hundeführerscheins, um die Menschen besser zu schützen. "Ich könnte mir vorstellen, dass weitere Anregungen in den nächsten Gemeinderatssitzungen geäußert werden", sagte auf RNZ-Nachfrage der Pressesprecher der Stadt, Michael Ullrich.

Zwei unangeleinte Hunde, vermutlich der Rasse "American Stafford Mix", hatten einen Jungen auf dem Fahrrad angegriffen. Dabei erlitt er schwere Verletzungen, unter anderem im Gesicht. Danach wurde bekannt, dass die Polizei den Hundehalter bereits vor dem Angriff besucht hatte. Nachbarn hatten sich über die Art der Haltung der Hunde beschwert.

Zudem wurde der Mann wenige Tage vor dem Vorfall auf das Leimener Ordnungsamt bestellt, weil der Halter die Hunde als "American Bulldogs" bei der Stadt angemeldet hatte. Diese Rasse fällt – im Gegensatz zum "American Stafford Mix" – nicht unter die vom Land Baden-Württemberg als "Kampfhunde" geführten Tiere.

Ullrich betont indes, dass es bisher keine Gesetze gebe, die eine Bestrafung etwa wegen falscher Angaben über die Rasse eines Hundes zuließen. Die Stadt habe bei den Kontakten mit dem betroffenen Hundehalter alles in ihrer Macht stehende getan: "Wir haben ihn auf die Leinen- und Maulkorbpflicht hingewiesen", sagt Ullrich. Gegen den Halter wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.