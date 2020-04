Von Nicolas Lewe

Leimen-St. Ilgen. An der Rutschbahn blökt Angela Merkel zufrieden vor sich hin, ein Stück weiter mümmelt Hillary Clinton genüsslich an einem Grashalm und an der Wippe genießt Margaret Thatcher ein Sonnenbad. Dabei spielt sich an diesem Frühlingsmorgen nahe der Probsterwaldsiedlung im Leimener Stadtteil St. Ilgen trotz der großen politischen Namen nichts Staatstragendes ab. Den Ton gibt hier eine andere an: Susanne Schreiber.

Die 53-Jährige ist vor etwa einem Jahr auf Umwegen in den Besitz einer kleinen Schafherde gekommen, die sie selbst als ihre "Wilde 13" bezeichnet. Abgesehen von den kreativen Namen, die sich Schreiber für ihre Schafe ausgedacht hat, können die flauschigen Vierbeiner ihr zufolge eines besonders gut: Rasenmähen.

Und dank einer Sondererlaubnis der Stadt Leimen tun sie dies momentan nicht auf ihrer gewohnten Weide beim Umspannwerk, sondern auf dem Spiel- und Bolzplatz im Probsterwald. Die Schafe, die zur Rasse der vom Aussterben bedrohten, ostpreußischen Skudden gehören, eignen sich Schreiber zufolge ideal als "Landschaftsgärtner". Zudem sei die Resonanz bei Spaziergängern, vor allem bei kleinen Kindern "überwältigend".

Besonders die fünf Lämmer, die der Familie Schaf derzeit angehören, sorgen bei den Kleinen für Begeisterung. Und da das umzäunte Gelände sehr weitläufig ist, ließen sich auch die Corona-bedingten Abstandsregeln hier sehr gut einhalten. Das Betreten des Spielplatzes sei dabei weiterhin verboten. Nur sie selbst habe von der städtischen Mitarbeiterin Heike Grabhorn, die ansonsten für das Öffnen und Schließen der Anlage verantwortlich ist, den Schlüssel zum Spielplatz erhalten. Dass die bürokratischen Hürden dafür schnell überwunden wurden, ist der 53-Jährigen zufolge auch dem Leiter des Grünflächenamts, Michael Sauerzapf, zu verdanken. Er habe in Rücksprache mit dem Heidelberger Veterinäramt sehr schnell signalisiert, dass es keine Bedenken für die vorübergehende Umnutzung des Spielplatzes gibt. Schreiber betont: "Meine Schafe sind gesundheitlich in einem absolut unbedenklichen Zustand."

Um zu vermeiden, dass die Tiere ihr Geschäft im Sand verrichten, seien diese Flächen extra mit Lkw-Planen abgedeckt worden. Für die Rasenflächen gelte hingegen: "Eine Woche bevor der Spielplatz wieder öffnet, kommen die Schafe weg." Bereits nach wenigen Tagen sei vom Schafskot nichts mehr zu sehen.

Stadtsprecher Michael Ullrich lobt Susanne Schreiber für deren "tolle Idee" der natürlichen Rasenmäher. Die 53-Jährige wiederum kann sich vorstellen, die Schafe dauerhaft im Bereich des Spielplatzes anzusiedeln. Die Kinder würde es freuen.