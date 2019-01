Leimen. (pol/mün) Am Freitagmorgen kam es in einem Wohnhaus in Leimen zu einem heftigen Familienstreit zwischen einem Ehepaar, worauf die Ehefrau die Wohnung verließ. Kurz nach sechs Uhr informierte sie die Polizei über die Auseinandersetzung.

Wegen der unklaren Situation wurde das Spezialeinsatzkommando der Polizei Baden-Württemberg (SEK) angefordert, heißt es vonseiten der Behörde.

Noch vor einem möglichen Einsatz des SEK gelang es, den Mann telefonisch kurz nach neun Uhr zu bewegen, die Tür zu öffnen und nach draußen zu kommen.

Ob es bei dem Streit zu strafbaren Handlungen kam, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Der Mann begab sich nach seiner Vernehmung in ärztliche Obhut.

Die Polizei war mit fünf Streifenwagen vor Ort. Auch ein Hubschrauber kreiste über Leimen.

Update: 18. Januar 2019, 18.41 Uhr