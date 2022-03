Leimen. (pau) Der Krieg in der Ukraine ist das Thema der Stunde – und seine Folgen auch in der Region nahe. Seit die Situation in Osteuropa eskaliert ist, erleben vor allem russischstämmige Menschen Ausgrenzung, werden Produkte aus dem osteuropäischen Staat boykottiert und Sanktionen verhängt. Mit dem Mix-Markt ist eine auch in Leimen vertretene Supermarktkette auf den Vertrieb osteuropäischer Produkte spezialisiert. Die RNZ hat sich bei den dortigen Kunden umgehört.

Über den Ukrainekrieg will hier kaum jemand reden, den eigenen Namen nennen schon gar nicht. Die gesprächsbereiten Menschen zeigen sich betroffen. So auch Konstantin. Er ist in Deutschland geboren, hat sich nach eigenen Angaben bisher noch nicht sehr oft mit Politik beschäftigt – was das aktuelle Weltgeschehen nun ändert: Es zwinge dazu, das eigene Leben und die Einstellungen zu hinterfragen.

"Ehrlich gesagt war mir nie wichtig, woher mein Strom kommt, wie die Heizung zu Hause funktioniert", sagt er. "Obwohl manche meiner Verwandten aus Russland kommen und man eigentlich stolz auf die Wurzeln sein sollte, fühle ich mich aktuell nur deutsch." Er beginne, jetzt erst zu begreifen, was Freiheit und Menschsein eigentlich bedeutet und dass scheinbar Selbstverständliches fragil und gefährdet ist."

Auch die zweifache Mutter Ina ist fassungslos. Zu ihren russischen Wurzeln steht sie, aber es fällt ihr schwerer: "Ich lebe seit 20 Jahren in Deutschland und in meiner Brust schlagen zwei Herzen." Sie habe aktuell das Gefühl, dass ihr Informationen fehlen, um das Handeln der russischen Regierung zu verstehen. "Ich bin eigentlich stolz, Russin zu sein", sagt sie. Die aktuelle Situation aber bereite ihr Kopfzerbrechen – "erst recht, weil meine Kinder in der Schule nun angefeindet werden".

Unter den Kunden ist auch die deutsche Ruth. "Die russische Kultur und unsere deutsch-russischen Mitmenschen wegen ihres Präsidenten zu meiden, das steht mir fern", sagt sie. Sie schätze verschiedene Kulturen und koche gerne ausländische Gerichte. Daher kaufe sie in arabischen, türkischen und auch russischen Supermärkten wie dem Mix-Markt ein.

Ihrer Ansicht nach könne man sich gerade über die Kulinarik einer fremden Kultur gut nähern. Fremdländisches Essen verdeutliche vereinfacht, wie man von anderen profitieren und lernen könne. "Es ist erschütternd, dass dieses Selbstverständnis nun hinterfragt wird und man sich irgendwie dafür rechtfertigen soll", findet sie.