Von Thomas Frenzel

Leimen. Der Donnerstagabend gehört in der Großen Kreisstadt traditionell der Kommunalpolitik. Dann kommt im Ratssaal der Gemeinderat zusammen. So auch diesmal. Die angekündigte Tagesordnung versprach Spannendes: Mit dem Rathausplatz - mit der Tiefgarage und der "Stadthaus" genannten Hochbebauung - sollte es konkret weiter gehen und im erweiterten Gewerbegebiet Leimen-Süd neben der Bundesstraße B 3 ging es um einen millionenschweren Grundstücksdeal. Ein Autohaus hatte dort Interesse angemeldet.

Doch noch vor Einstieg in die Tagesordnung kündigte Oberbürgermeister Hans D. Reinwald an: "Diese Punkte sind von der Tagesordnung abgesetzt." Wirkliche Nachfragen aus der versammelten Räteschar: de facto keine. Lediglich Gerhard Scheurich (FDP) befand mit Blick auf die Autohaus-Vertagung, dass sich Leimen "lächerlich" machen würde.

Die Zuhörerschaft beschäftigten die Vertagungen umso mehr. Erkennbar hatten sich viele aus der überschaubaren Zahl an interessierten Bürgern ausschließlich wegen der genannten Themen auf den Weg in den Sitzungssaal des Neuen Rathauses im Herzen des alten Leimens gemacht. Selbst mehrfaches Nachhaken während der Bürgerfragestunde beantwortete der ansonsten durchaus redegewandte Rathauschef eher wortkarg: Ob die Themen noch vor der Kommunalwahl am 26. Mai erneut auf die gemeinderätliche Themenliste gelangen, hänge an noch offenen Verfahrensfragen: Ob diese bis zum Wahltag zu klären seien - Fragezeichen.

Alexander Hahn, örtlicher FDP-Vorsitzender und Sprecher jenes Bürgerbegehrens, das den von der Stadt geplanten Hotelkomplex auf dem Rathausplatz im September 2017 per Bürgerbegehren zum Fall gebracht hatte, mochte sich mit der oberbürgermeisterlichen Einsilbigkeit nicht zufrieden geben. Der zurückgezogene Beschlussvorschlag, wonach die Stadt die Tiefgarage unter Turmschulhof und Rathausplatz baue und den Hochbau des Stadthauses an einen Investor verkaufe, spiegele nicht wirklich die Empfehlungen des Runden Tisches wider; dieser war als Konsequenz auf den überwältigenden Bürgerentscheid zum Thema Rathausplatz eingerichtet worden. Auch jener Passus, wonach 25 Stellplätze in der städtisch gebauten Tiefgarage an einen Investor lediglich vermietet und nicht verkauft werden sollten, entspreche nicht der Empfehlung.

Ob im Sinne von Bürgerbeteiligung und Transparenz noch einmal der Runde Tisch zum Rathausplatz einberufen werde, wollte Hahn wissen. Auch hier gab sich der OB überaus zurückhaltend: Wenn die Verfahrensfragen geklärt seien, werde man darüber nachdenken.

Nicht mehr erfuhr Hermann Reis, der Geschäftsführer eines in St. Ilgen ansässigen Speditionsunternehmens, der sich bei der Bürgerfragestunde nach dem erwähnten Grundstücksgeschäft im Gewerbegebiet Leimen-Süd erkundigte. Dadurch blieb in der Ratssitzung auch offen, ob der vertagte Grundstücksverkauf von über 2,5 Hektar an ein Autohaus etwas mit dem nichtöffentlichen Ratsbeschluss vom Februar zu tun hatte. Bei dessen Bekanntgabe durch den OB wurde lediglich ohrenkundig, dass der Gemeinderat von einem geplanten Grundstücksverkauf Kenntnis genommen habe und "mit dem Autohaus" weitere Verhandlungen zu führen seien.