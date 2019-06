Von Nicolas Lewe und Lukas Werthenbach

Leimen-St. Ilgen. Die Betroffenheit nach dem Angriff zweier Kampfhunde auf einen 15-Jährigen in der Probsterwaldsiedlung reicht weit über Leimens Stadtgrenzen hinaus. Zahlreiche RNZ-Leser äußerten sich besorgt um den Gesundheitszustand des Jugendlichen, der mit Bissverletzungen im Gesicht und am Körper in einer Spezialklinik behandelt wird. Zudem wird im Internet über die Verantwortung von Tierhaltern und Behörden ebenso diskutiert wie über den Charakter solcher Hunde, die das baden-württembergische Innenministerium als "gefährlich" einstuft.

"Der Junge liegt nach wie vor schwer verletzt im Krankenhaus", erklärte am Mittwoch Polizeisprecher Dieter Klumpp. Nach RNZ-Informationen musste der 15-Jährige operiert werden, Lebensgefahr bestehe aber nicht. Der Jugendliche fuhr am Montagabend mit zwei Freunden auf Fahrrädern in der Karlsruher Straße, als ihn plötzlich zwei "American Stafford"-Mischlinge attackierten. Dabei verstieß der Halter offenbar gegen mehrere Auflagen. So dürfen die offiziell als "Kampfhunde" eingestuften Tiere nur mit Leine und Maulkorb in der Öffentlichkeit geführt werden - beides war in Leimen laut Polizei nicht der Fall. Zudem war der 16-jährige Bruder des Halters mit den Hunden unterwegs, obwohl nur Volljährige mit dieser Rasse vor die Haustür dürfen.

Die Information der Leimener Stadtverwaltung, der Halter der beiden Hunde habe bereits vergangene Woche gegen die Leinen- und Maulkorbpflicht verstoßen, korrigierte Polizeisprecher Klumpp so: "Anwohner haben ihn bei den Behörden gemeldet, weil er die Tiere angeblich nicht artgerecht gehalten hat." In diesem Zusammenhang habe ein Sachbearbeiter der Stadtverwaltung den Halter kontaktiert und ihn unter anderem an die Pflicht zu Leine und Maulkorb erinnert.

Neue Erkenntnisse gibt es auch über die Zukunft der beiden "American Stafford"-Mischlinge, die derzeit im Heidelberger Tierheim untergebracht sind. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg erklärte gegenüber der RNZ, dass der Verbleib der Tiere vom Strafverfahren gegen den Halter abhängt - er und sein Bruder sind wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. "Im Moment sind die Hunde für uns Beweismittel und daher beschlagnahmt", sagt Staatsanwalt und Pressesprecher Jonathan Waldschmidt.

Im Zuge des Prozesses könne die Staatsanwaltschaft vor Gericht eine "Einziehung" der Tiere beantragen: "Wenn das Gericht dem stattgibt, dürften die Hunde nicht mehr zurück zu ihrem Besitzer." Über den weiteren Verbleib nach dem Urteil - vom Aufenthalt in einem Tierheim bis zur Einschläferung - entscheide dann voraussichtlich das Veterinäramt des Rhein-Neckar-Kreises. Waldschmidt sagte, dass er den Fall nicht bearbeite und die Ermittlungen noch liefen - er findet aber: "Aus meiner Sicht hätte ich schon viel Sympathie dafür, die Tiere einzuschläfern, wenn die ein Kind derart zugerichtet haben."

Im Internet berichten einige Nutzer indes von einem generellen Problem mit Hunden in Leimen. "Das war doch nur eine Frage der Zeit, bis in Leimen etwas passiert", schreibt etwa eine Leserin auf der Facebook-Seite der RNZ. Ein Dorn im Auge ist ihr besonders die 2017 eröffnete Hundewiese im Freizeitgebiet am Fischwasser. Hier seien regelmäßig Hunde unterwegs, "die sich nicht im Griff haben und sich in andere kleine Hunde verbeißen". Eine weitere Leserin erhärtet diesen Vorwurf. Sie schreibt: "Vorfälle sind bereits mehrfach passiert, aber von behördlicher Seite geschieht nichts, rein gar nichts".

Walter Stamm, Leiter des Leimener Ordnungsamtes, möchte diese Kritik so nicht stehen lassen und betont: "Wir gehen jedem Vorfall nach, der aktenkundig wird." Hierfür sei es aber zwingend notwendig, dass die Halter der betroffenen Hunde die Attacke auf ihren Vierbeiner auch der Stadt melden. Hunde könnten sich auf der umzäunten Hundewiese - im Gegensatz zum bebauten Stadtgebiet - unangeleint bewegen. Der die Anlage umgebende Zaun schließe nicht aus, dass Hunde darüber springen können. Die Höhe der Umfriedung sei aber vergleichbar mit anderen Hundewiesen in der Region, beispielsweise in Walldorf.

