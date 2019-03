Leimen. (pol/mün) Wahrscheinlich war eine junge Autofahrerin zu schnell auf der nassen Landesstraße L600 unterwegs, als ihr Opel aus einer Kurve geschleudert wurde. Das vermutet die Polizei in ihrer Mitteilung. Der Opel landete in einer Erdböschung und das Auto ist jetzt ein Totalschaden. Zum Glück wurde die 22 Jahre alte Fahrerin bei dem Unfall am Dienstagmorgen nur leicht verletzt.