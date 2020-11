Wo heute in der Senefelderstraße noch Baumaterial und -maschinen lagern, will der Kreis ein Ausbildungszentrum für die Feuerwehren bauen. Anstelle der Holzhäuser (im Hintergrund) könnte das neue Leimener Feuerwehrhaus entstehen. Foto: Frenzel

Von Thomas Frenzel

Leimen. Ein Ausbildungszentrum, in dem die Feuerwehren den Einsatz von Atemschutzgerät auch bei simulierter Brandhitze trainieren können: Das will der Rhein-Neckar-Kreis in Leimen errichten. Und zwar in der Senefelderstraße auf einem mehrere Tausend Quadratmeter großen Areal, das südlich an die als Einfachstbleiben errichteten Holzhäuser anschließt. Die Stadt Leimen wiederum nimmt dieses Ausbildungszentrum zum Anlass, um ein eigenes Projekt wiederzubeleben, das Ende des vergangenen Jahrtausends krachend gescheitert war: ein gemeinsames Feuerwehrhaus für die Abteilungswehren von Leimen-Mitte und St. Ilgen. Entstehen könnte dieses gemeinsame Gerätehaus dort, wo die erwähnten Holzhäuser stehen.

Eine Machbarkeitsstudie, die vom Gemeinderat mit einem Mehrheitsvotum auf den Weg gebracht wurde, soll aufzeigen, ob ein Ausbildungszentrum mit einem Feuerwehrgerätehaus kombinier- und finanzierbar wäre. Zumindest würde es laut Sitzungsunterlagen nicht erneut am Widerstand der beiden Abteilungswehren zerschellen. Als Lohn könnte es Einsparungen womöglich im einstelligen Millionen-Bereich geben, durch gemeinsam genutzte Fahrzeuge und eingesparte Betriebskosten.

Oberbürgermeister Hans D. Reinwald sprach beim Blick auf ein Kombi-Projekt und auf mögliche Synergien von einer Chance. Mit allen anderen Rednern freute er sich darüber, dass Leimen als Standort für das Ausbildungszentrum des Kreises auserwählt worden war. Im Vordergrund der Diskussion stand jedoch anderes: das verfügbare Geld.

So schön ein gemeinsames Feuerwehrhaus sein könne, befand Richard Bader (CDU), so sehr gelte der Finanzierungsvorbehalt. Hierbei komme es genauso auf Zuschüsse an wie auf eine Verwertung der bestehenden Feuerwehrareale in beiden Stadtteilen. Auch Rudolf Woesch (FW) würde eine Zusammenlegung der beiden Feuerwehren begrüßen, zumal diese – wie auch Lisa-Marie Werner (SPD) anmerkte – einer neuen Gemeinsamkeit offen gegenüberstünden.

Keine Priorität für ein gemeinsames Feuerwehrhaus mochte Ralf Frühwirt (GALL) erkennen: "nice to have". Allenfalls mittel- bis langfristig sei es zu realisieren, und darauf müsse die Machbarkeitsstudie abheben – auf ein Gerätehaus, das in zehn Jahren an das bis dahin schon längst stehende Kreisübungszentrum angeflanscht werde. Denn dass der Kreis mit dem Bauen so lange warten würde, bis Leimen das Geld beisammen habe, konnte sich Frühwirt nicht vorstellen.

Einen Schritt weiter ging denn auch Klaus Feuchter (FDP). Da die Stadtfinanzen auf absehbare Zeit kein neues millionenschweres Feuerwehrhaus erlaubten, könne man sich jetzt auch die Machbarkeitsstudie samt der 50.000 Euro schenken. die sie kosten solle. Die erhofften Kostenberechnungen seien in fünf oder zehn Jahren eh überholt.