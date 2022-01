Leimen. (lesa) Seit Montag rollen die Bagger im Leimener Stadtzentrum. Der Verkehr auf der viel befahrenen Schwetzinger Straße dagegen rollt nur noch halbseitig, das Abbiegen von der nicht minder wichtigen Rohrbacher in die Schwetzinger Straße ist gar nicht mehr möglich. Und das laut Rathaus voraussichtlich bis Ende Mai. Denn wo bis zum Abriss im Oktober vergangenen Jahres die Volksbankfiliale und das Gebäude der einstigen Gaststätte "Zum Rebstock" standen, entstehen seit Wochenbeginn ein neues Bank- sowie ein Wohngebäude.

"Dafür, dass die Beeinträchtigung an einer zentralen Stelle in der Stadt liegt, ist negative Resonanz bisher nicht vorhanden", sagte Leimens Stadtsprecher Michael Ullrich, als die RNZ sich nach den ersten Erfahrungen mit der Baustelle sowie der Umleitung über Stralsunder Ring sowie St. Ilgener- und Wilhelm-Haug-Straße erkundigte. Zwar habe er selbst zumindest einen Autofahrer beobachtet, den die neue Straßenführung an der Baustelle augenscheinlich "verblüfft" habe. "Wir haben aber nicht gehört, dass es größere Probleme gibt. Sowohl auf der Umleitung, als auch an der Baustelle", teilte Ullrich mit.

Auf Letzterer indes entsteht in den kommenden Monaten der Rohbau für das dreigeschossige Bankgebäude. Auf zwei Geschossen und damit 660 Quadratmeter Fläche soll nach Fertigstellung die Volksbank Kraichgau als Mieter einziehen; 330 Quadratmeter sind zudem als Gewerbefläche vorgesehen. Unter dem Gebäude soll zudem laut Auskunft von Bauherr und Investor Marcus Wiesendanger "eine gemeinschaftlich genutzte Tiefgarage" mit 17 Stellplätzen gebaut werden. Außerdem wird zwischen Rohrbacher Straße und Kaiserstraße ein zweigeschossiges Wohngebäude mit 13 Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen von je 60 bis 120 Quadratmeter Fläche errichtet.

Verantwortlich für den Bau ist die in Rauenberg ansässige Riwi GbR, deren Geschäftsführer Wiesendanger ist. Das Grundstück hat Riwi von der Volksbank Kraichgau erworben. "Wir gehen von einer Gesamtbauzeit von 18 Monaten aus", sagte Riwi-Geschäftsführer Wiesendanger. Geplant sei, dass die Volksbank im dritten Quartal kommenden Jahres einziehe und damit an alte Wirkungsstätte zurückkehre.