Von Sabrina Lehr

Leimen. Angela Münchs Sorge ist unbegründet geblieben. "Ob die Kinder, die am meisten Unterstützung brauchen, am Ende kommen, muss man sehen", hatte die Rektorin der Turmschule Ende Juli im RNZ-Gespräch über die landesweiten "Lernbrücken" (siehe Hintergrund) gesagt. In der ersten Woche der Nachhilfe-Aktion an Grundschulen zeigt sich nun: "Die, die es nötig haben, sind da."

"Wir haben nachjustiert und die Eltern angeschrieben, deren Kinder unbedingt kommen sollen", erklärt die Rektorin. Diese Kinder sind unter den insgesamt 43 Teilnehmern der "Lernbrücken", aber auch solche, bei denen die Lehrkräfte keinen alarmierenden Leistungsstand vermerkten. "Es gab mehr Anmeldungen als Plätze und wir mussten sogar Interessenten abweisen und auf eine Warteliste setzen", berichtet Münch. An der Aktion nehmen nun Erst-, Zweit- und Drittklässler teil, die in drei Gruppen aufgeteilt sind: eine mit Zweit-, eine mit Drittklässlern sowie eine gemischte Gruppe aus Erst- und Zweitklässlern. Von 9 bis 12 Uhr werden sie werktäglich bis einschließlich 11. September betreut.

Hintergrund > Die Grundschüler in Baden-Württemberg mussten über drei Monate ohne regulären Unterricht auskommen. Vom 17. März bis einschließlich 26. Juni waren die Bildungseinrichtungen aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. Eine Notbetreuung gab es zwar in dieser Zeit, dennoch mussten [+] Lesen Sie mehr > Die Grundschüler in Baden-Württemberg mussten über drei Monate ohne regulären Unterricht auskommen. Vom 17. März bis einschließlich 26. Juni waren die Bildungseinrichtungen aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. Eine Notbetreuung gab es zwar in dieser Zeit, dennoch mussten für die meisten Schüler Video-Unterricht, Lernpakete und Heimlernen den gewohnten Unterricht in der Schule ersetzen. Vor allem bei leistungsschwächeren Schülern hat diese Phase dem Kultusministerium zufolge zu Lernlücken geführt. Diese sollen nun durch Lernbrücken wettgemacht werden. Die landesweiten Lern- und Förderkurse finden in den letzten beiden Ferienwochen statt. Das Angebot ist sowohl freiwillig als auch kostenlos und richtet sich an Grundschüler und Schüler der Sekundarstufe I. Vor allem Schüler, die während des Lockdowns von den Lehrkräften schwer erreicht werden konnten und einen Lernrückstand mitgenommen haben, sollen dadurch aufgefangen werden. Die Lernbrücken werden von ausgebildetem Lehrpersonal geleitet und konzentrieren sich auf die Kernfächer Deutsch und Mathematik. Das Förderangebot kostet das Kultusministerium nach eigenen Angaben Ressourcen im Wert von rund 13 Millionen Euro. (lesa)

Für die drei Lehrerinnen, die die Gruppen unterrichten, ist vor allem die Uneinheitlichkeit der Gruppen eine Herausforderung. "Die Kolleginnen müssen wahnsinnig differenzieren, weil alle Kinder einen unterschiedlichen Stand haben", sagt Rektorin Münch. Dennoch laufe es bisher gut. Der Trick: Man müsse verschiedene Unterrichtsformen abwechseln. "Da gibt es sowohl ganz normalen Unterricht mit Erklärplan an der Tafel als auch Einzelarbeit mit Arbeitsblättern", erklärt sie. Teilweise fänden beide Methoden auch gleichzeitig in einer Gruppe statt. "Aber auch Gesprächskreise oder mal ein Malblatt müssen sein. Nur stures Abarbeiten von Blättern geht nicht." So bleibt laut der Rektorin auch Zeit für individuelle Rückfragen. "Die Kinder können sich selbst gut einschätzen und kommen aktiv, wenn sie beispielsweise noch Probleme mit der Schreibschrift haben."

Kleine Startschwierigkeiten gab es vor dem Beginn der Aktion am Montag aber trotzdem. "Einige Zweit- und Drittklässler waren wirklich böse, dass sie während der Ferien in die Schule mussten", berichtet die Schulleiterin. Doch die Lehrkräfte hätten die Wut der Kinder in Einzelgesprächen ausräumen können. Zuvor hatte man vergeblich auf das versprochene Lehrmaterial des Landes Baden-Württemberg gewartet. "Nachdem es am Wochenende noch nicht da war, haben wir in der Schulleitung kopiert wie die Weltmeister", lacht Münch. Am Dienstag seien die Übungsmaterialien dann doch noch in der Turmgasse angekommen.

Und wie schätzt die Rektorin mittlerweile den Nutzen der Aktion ein? "Nach den ersten Tagen kann man sagen, dass es auf alle Fälle etwas bringt", sagt sie. Zwar könne man nicht alle Lücken schließen, aber den Kindern durch die Struktur, die die "Lernbrücke" bietet, den Einstieg ins neue Schuljahr erleichtern. Das erste halbe Jahr des neuen Schuljahres diene dann dazu, alle Kinder auf einen Leistungsstand zu bringen. Dann werde man auch sehen, ob der Lockdown nachhaltige Wissenslücken hinterlassen habe.