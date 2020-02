Leimen. (lew) Die Straßenbahnlinie 23 endet – aus Heidelberg kommend – ab Montag, 2. März, an der Haltestelle Kurpfalz-Centrum. Wie die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) am Mittwoch mitteilte, ist der Grund für die Verkürzung der Strecke der Baubeginn der bereits angekündigten Maßnahme in der Römerstraße. Wie berichtet sollen in fünf Bauphasen die Straßenbahngleise erneuert und die Haltestellen Kurpfalz-Centrum, Moltkestraße sowie Leimen Friedhof barrierefrei gestaltet werden. Auch die Versorgungsleitungen werden in diesem Zuge saniert.

In der am Montag beginnenden ersten Bauphase wird mit den Leitungsarbeiten begonnen und die Gleise zwischen der Bismarckstraße und der Endhaltestelle Leimen Friedhof werden zurückgebaut. In der zweiten Bauphase ab August sollen dann die Gleise erneuert und zunächst der barrierefreie Ausbau der Endhaltestelle vorgenommen werden. Alles in allem plant die RNV für die fünf Bauphasen mit einer Dauer von 24 Monaten, sprich: Die Bauarbeiten sollen im März 2022 abgeschlossen sein.

Die Anbindung der Haltestellen Moltkestraße und Leimen Friedhof wird über die Buslinien 723 und 751 sichergestellt. Am Kurpfalz-Centrum besteht die Möglichkeit zum Umstieg in die Bahn.