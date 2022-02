Leimen. (fre) "Wir stehen in der Verantwortung, unseren Beitrag zu leisten, um Leben zu schützen. Deswegen tragen wir Masken, wahren Abstand, gestalten Kontakte verantwortungsvoll und lassen uns impfen." Es sind klare Worte, mit denen Leimens Kommunalpolitik für "Zusammenhalt, Respekt und Verantwortung in Corona-Zeiten" eintritt. In einer gemeinsamen Resolution, die am gestrigen Freitag öffentlich gemacht wurde, rufen Stadtspitze und Gemeinderat zu Solidarität in der Krise auf – und auch dazu, keine Spaltung der Gesellschaft zuzulassen.

Unterzeichnet ist diese Resolution von Oberbürgermeister Hans D. Reinwald und von Bürgermeisterin Claudia Felden sowie von den Vorsitzenden der fünf Ratsfraktionen Ralf Frühwirt (GALL), Richard Bader (CDU), Klaus Feuchter (FDP), Rudolf Woesch (FW) und Peter Sandner (SPD). Auch angesichts der "drastischen Einschränkungen, die uns als Gesellschaft an die Grenzen der Belastbarkeit bringen", so heißt es in der Resolution, gelte es zusammenzuhalten.

"Nicht wortlos" wollen die Unterzeichner zusehen, wie demokratiefeindliche Kräfte den nachvollziehbaren Unmut von besorgten, verängstigten oder unsicheren Bürgern ausnutzten. Deutlich ist die Absage an all jene, die "aus zwielichtigen Beweggründen zu ,Spaziergängen’ anstatt zu angemeldeten Demonstrationen aufrufen, Lügen und Verschwörungstheorien verbreiten und somit Stück für Stück einen Spaltpilz in unsere Gesellschaft treiben".

Selbstverständlich sollten in einer Demokratie unterschiedliche Meinungen diskutiert werden und sich alle an diesen Meinungsprozessen beteiligen. Bedrohungen und Beschimpfungen gehörten hierzu aber nicht. Die Bürgerschaft müsse weiterhin ohne Angst vor Angriffen am gesellschaftlichen Leben teilhaben können, ebenso Feuerwehrleute, Polizisten oder im Gesundheitswesen Tätige. Insbesondere in Krisenzeiten gelte es, "auf den Umgang miteinander und auf unsere Demokratie" achtzugeben: "Wir dürfen nicht zulassen, dass radikale Kräfte beides zerstören."

Die Unterzeichner sind "überzeugt, dass die Mehrheit in unserer Stadt bereit ist, für den Schutz von Menschenleben und zur Vermeidung von Leid Beschränkungen und Verzicht" anzunehmen. "Wir sind keine laute Minderheit", schließt die Resolution, "wir sind mehr."