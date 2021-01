Von Sabrina Lehr

Leimen. Es herrscht Alarmstufe Rot beim Kosmetikstudio "Medical Beauty Cosmetics". "Wenn sich bis Ende des Monats nichts tut, muss ich mein Geschäft schließen", sagt Inhaberin Gülsün Isik niederschlagen. Seit 1. November liegt der Betrieb im Studio für Medizinische Kosmetik in der Römerstraße pandemiebedingt auf Eis. Die Einnahmen belaufen sich auf null Euro. Die Fixkosten in Höhe von über 2000 Euro im Monat bestehen jedoch weiter – im Gegensatz zur staatlichen Coronahilfe.

Denn diese erhält die 48-Jährige wohl nicht. Und das wegen eines Vorgehens, das ihr Unternehmen und sie selbst finanziell absichern sollte. "Ich arbeite auf 75 Prozent-Basis in einer Klinik und nebenher in meinem Studio", erklärt die Gesundheits- und Krankenpflegerin. So habe sie ihr Unternehmen behutsam aufbauen und erst in die Selbstständigkeit wechseln wollen, wenn das Studio sich etabliert hat. Nun verhindert eben diese Doppelbelastung aber, dass sie die existenzsichernde Förderung erhält.

Hintergrund > Anträge für die "Überbrückungshilfe 2" genannten Förderungen können laut Auskunft der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar Unternehmen, Soloselbstständige und selbstständige Angehörige freier Berufe stellen, die in zwei zusammenhängenden Monaten zwischen April und August [+] Lesen Sie mehr > Anträge für die "Überbrückungshilfe 2" genannten Förderungen können laut Auskunft der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar Unternehmen, Soloselbstständige und selbstständige Angehörige freier Berufe stellen, die in zwei zusammenhängenden Monaten zwischen April und August vergangenen Jahres einen Umsatzeinbruch von mindestens 50 Prozent gegenüber denselben Monaten im Vorjahr erlitten haben. Alternativ ist "antragsberechtigt", wer von April bis August 2020 einen durchschnittlichen Umsatzeinbruch von mindestens 30 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum 2019 erlitten hat. > Ausdrücklich nicht antragsberechtigt sind laut IHK Unternehmen, die nicht bei einem deutschen Finanzamt angemeldet sind und die keinen Sitz oder eine Betriebsstätte in Deutschland haben. Zudem sind Unternehmen ausgeschlossen, die sich "bereits zum 31.12.2019 in (wirtschaftlichen) Schwierigkeiten befunden haben (EU-Definition) und diesen Status danach nicht wieder überwunden haben", Unternehmen, die nach dem 31. Oktober 2019 gegründet wurden, sowie öffentliche Unternehmen. Weiterhin nicht antragsberechtigt sind der IHK zufolge Unternehmen, die "die Größenkriterien für den Zugang zum Wirtschaftsstabilisierungsfonds erfüllen" und solche mit minimum 750 Millionen Euro Jahresumsatz. Auch Freiberufler oder Soloselbstständige im Nebenerwerb, die also nicht mindestens 51 Prozent ihrer Einkünfte aus der freiberuflichen oder selbstständigen Tätigkeit beziehen, dürfen keinen Antrag auf die "Überbrückungshilfe 2" stellen. lesa

Gülsün Isik ist nach Auskunft der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar nicht antragsberechtigt für die "Überbrückungshilfe 2", die die Fördermonate September bis Dezember 2020 abdeckt. "Voraussetzung ist, dass der überwiegende Teil der Summe der Einkünfte, das heißt mindestens 51 Prozent, aus der selbstständigen oder freiberuflichen Tätigkeit stammt", erklärt Christian Schwöbel, IHK-Bereichsleiter "Unternehmensförderung/Unternehmensrecht" auf RNZ-Anfrage. Gleiches gilt für die November- und Dezemberhilfen. Oder wie es sich für Isik anfühlt: "Ich werde bestraft, weil ich fleißig bin." Für die IHK sind vergleichbare Fälle nichts Unbekanntes: "Leider ist es so, dass Unternehmen oder Selbstständige in gewissen Konstellationen durch das Förderraster fallen", so Schwöbel. Und was noch bitterer ist: Würde Isik in ihrem Kosmetikstudio Mitarbeiter beschäftigen, wäre sie nach IHK-Auskunft antragsberechtigt.

Um ein Haar wäre es so gekommen: Ihr Unternehmen gründete Isik, die lange auf onkologischen Stationen gearbeitet hat, im Oktober 2017. "Der Initialzünder war die Arbeit mit Chemotherapie-Patienten", berichtet sie. Denn diesen könne man mithilfe von Verfahren aus der medizinischen Kosmetik beispielsweise realitätsgetreu in der Therapie ausgefallene Augenbrauen ersetzen. Nach und nach habe sie sich einen Kundenstamm aufgebaut. Vor Ausbruch der Pandemie standen gar Umzugspläne in ein größeres Studio im Raum, zudem sollten zwei Mitarbeiter eingestellt werden. Doch stattdessen kam im März die erste, sieben Wochen andauernde Zwangsschließung. Das Unternehmen verkraftete es; entsprechend optimistisch ging die in Hirschberg aufgewachsene Inhaberin in den zweiten Lockdown: "Einerseits dachte ich, dass ich es im Frühjahr ja auch geschafft habe. Andererseits habe ich gehofft, diesmal Anspruch auf die Überbrückungshilfe zu haben."

Doch mehrere Anrufe bei der IHK machten diese Hoffnung vergangene Woche zunichte. Aber die 48-Jährige gab nicht auf, wandte sich an "Leimen Aktiv" und bat auf Hinweis von Vorstand Gerd Peter Gramlich örtliche Politiker – darunter den Bundestagsabgeordneten Lars Castellucci (SPD) – um Hilfe. "Eine Antwort habe ich bisher nicht bekommen", bedauert sie und fragt: "Ich war nie arbeitslos und habe immer Steuern bezahlt. Was ist jetzt mit Leuten wie mir?"

Castellucci indes war Isiks Schreiben bis dato nicht bekannt, wie er auf RNZ-Anfrage mitteilte. Nach Schilderung ihres Falls erklärt er: "Wir helfen bereits in großem Umfang. Einzelfälle zeigen aber, dass es Lücken gibt." Vor allem gehe es bei den Finanzhilfen darum, Existenzen zu sichern und ein Abstürzen der Wirtschaft zu verhindern. Wer einem nicht von den Corona-Einschränkungen betroffenen Haupterwerb nachgehe, befinde sich möglicherweise nicht in einer Notlage, so der Abgeordnete. Dennoch zeigt er Verständnis für die Lage der Unternehmerin: "Es bringt niemandem etwas, wenn solche Unternehmen den Bach runtergehen." Möglicherweise sei Hilfe bei den Betriebskosten denkbar, mutmaßt er und bietet an: "Sie kann sich gerne an mein Büro wenden, dann schauen wir, was möglich ist."

Damit muss es aber schnell gehen. "Ich bin am Ende meiner finanziellen Kraft", betont Isik. Sie hat ersatzweise einen weiteren Nebenjob aufgenommen, um ihre Schulden abzutragen. Die Perspektive sieht so aus: "Sollte ich mein Unternehmen schließen müssen, werde ich wieder zu 100 Prozent in die Klinik gehen."