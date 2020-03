Von Sabine Geschwill

Leimen. Gerd Peter Gramlich ist der Vorsitzende des Gewerbeverbandes "Leimen Aktiv". Mit 150 Mitgliedsbetrieben ist "Leimen Aktiv" der größte Ortsverband Nordbadens innerhalb des Bundes der Selbständigen (BDS) Baden-Württemberg. Die RNZ hat mit dem 58-Jährigen über die Coronakrise gesprochen.

Herr Gramlich, wie steht es um die Gewerbetreibenden in Leimen?

Sehr unterschiedlich. Die Lebensmittelgeschäfte haben Umsatzzuwächse und suchen Aushilfen, Gastronomie und Hotellerie haben Kurzarbeit beantragt und blicken mit Sorge in die Zukunft. Es steht zu befürchten, dass durch den Dominoeffekt viele weitere Branchen Schwierigkeiten bekommen werden – auch Handwerksbetriebe, die eigentlich ausgebucht sind.

Welche Branchen leiden derzeit in Leimen am meisten?

Alle Branchen, die ihren Betrieb schließen mussten, also vor allem die Gastronomie, die Hotellerie und seit Samstag auch die Friseure. Leimens schönster Stadtteil, das Hotel Villa Toskana, gleicht aktuell einer Geisterstadt. So etwas konnte man sich vorher nicht vorstellen. Reisebüros dürfen zwar geöffnet bleiben, aber wer soll denn in dieser unsicheren Zeit einen Urlaub buchen? Und das Osterreisegeschäft ist für Reisebüros und Busunternehmen ein Totalausfall.

Wird es Ihrer Meinung nach in Leimen Betriebe geben, die diese Krise nicht überleben werden?

Das hängt sehr davon ab, wie schnell und unbürokratisch die angekündigten Hilfsprogramme umgesetzt werden und wann Corona ausgestanden ist. Die Politik ist gefordert, gerade die kleinen und mittelständischen, familiengeführten Unternehmen jetzt am Leben zu halten. Die Liquidität der Betriebe muss gesichert werden. Der Beschluss der Landesregierung, Solo-Selbstständigen und Kleinunternehmen bis 50 Beschäftigten eine Soforthilfe von bis zu 30.000 Euro auszuzahlen, ist ein sehr wichtiger und vernünftiger Schritt. Diese Hilfe greift sofort und muss nicht zurückgezahlt werden. Unser Ziel muss lauten: Wegen Corona darf kein Betrieb in die Pleite gehen!

Wer dürfte die Corona-Krise fast unbeschadet überstehen?

Ich denke der Lebensmittelhandel.

Empfanden Sie die Maßnahmen der Stadt im Kampf gegen die schnelle Ausbreitung des Coronavirus als ausreichend?

Ich hätte mir grundsätzlich bundesweit ein einheitlicheres Vorgehen gewünscht. Da gibt es bis heute große Unterschiede zwischen den Bundesländern. Die Stadt Leimen hat, so habe ich es wahrgenommen, zeitnah die Vorgaben der Landesregierung umgesetzt und sich darüber hinaus mit den anderen Kommunen des Sprengels abgestimmt, um gemeinsam und zeitgleich zu handeln. Für mich persönlich war das okay, aber ich bin kein Epidemiologe.

Haben Sie damit gerechnet, dass diese Ausnahmesituation das öffentliche Leben fast zum Erliegen bringt und zu Schließungen von Geschäften und Betrieben führen wird?

Ganz am Anfang konnte ich mir so etwas überhaupt nicht vorstellen, so etwas kannte ich allenfalls aus Katastrophenfilmen. Dann sah ich die Fernsehbilder aus Italien und dann wurde mir schnell klar, was da auf uns zu rollt.

Wie steht "Leimen Aktiv" seinen Mitgliedsbetrieben in dieser Situation bei?

Wir haben sofort die im April fälligen Mitgliedsbeiträge auf den August vertagt – eine kleine Hilfe für unsere Mitglieder, aber auch ein klares Zeichen der Solidarität. Der BDS-Landesverband hat zudem alle aktuellen Unterstützungsangebote von Land und Bund in einem Leitfaden gebündelt, der unseren Mitgliedern online zur Verfügung steht. Enthalten sind auch Informationen zum verbesserten Kurzarbeitergeld und Möglichkeiten beim Aufschub von Steuerzahlungen. Für uns Ehrenamtliche vor Ort ist das sehr hilfreich.

Was unternehmen Sie noch?

Wir überlegen uns gerade Maßnahmen und Aktionen, um unsere Mitgliedsbetriebe nach Corona zu unterstützen. Außerdem stehe ich im permanenten Informationsaustausch mit Oberbürgermeister Hans D. Reinwald und Frank Timmers, dem Wirtschaftsförderer. Wir halten uns gegenseitig auf dem Laufenden.

Welche Veranstaltungen muss "Leimen Aktiv" aller Voraussicht nach absagen? Werden die Termine nachgeholt?

Keiner weiß, wie lange Corona unser aller Leben beeinflusst. Für den 1. Mai haben wir unser Maibaumfest geplant mit Uwe Janssen und Band. Wir werden im April situativ entscheiden, ob das Maibaumfest stattfinden kann oder nicht. Gleiches gilt für den Leimener Sommer im Juli, den wir gemeinsam mit der Stadt Leimen planen. Gegebenenfalls müssen wir die Veranstaltungen absagen.

Sie selbst sind in der Versicherungsbranche tätig. Gibt es eine Versicherung, die Unternehmen in einer Ausnahmesituation wie dieser hilft?

Ja, die gibt es. Alle Betriebe des Lebensmittelhandwerks, des Lebensmittelhandels, der Gastronomie und der Hotellerie können sich für den Fall einer behördlichen Betriebsschließung absichern. Die Betriebsschließungsversicherung übernimmt dann im Schadensfall den entgangenen Gewinn und die fortlaufenden Kosten. Wie wichtig und existenzsichernd diese Versicherung ist, wird einem jetzt drastisch vor Augen geführt.

Was ist nach Ihrer Meinung zu tun, um in Zukunft solche Krisen besser meistern zu können?

Die Verantwortlichen in Politik und Gesundheitswesen wären gut beraten, nach Corona kritisch über die Abläufe nachzudenken und für die Zukunft die richtigen Vorsorgemaßnahmen zu treffen. Es kann nicht sein, dass in so einer Situation Mundschutz, Schutzanzüge und Desinfektionsmittel nicht in ausreichender Menge verfügbar sind.

Inwieweit können Handel, Gewerbe, Dienstleister und Handwerk aus der Coronakrise lernen?

Die Krise hat ein Virus ausgelöst, so etwas kann sich wiederholen. Darauf sollte man sich im Betrieb vorbereiten und, unter Einbeziehung der jetzt gemachten Erfahrungen, einen Notfallplan ausarbeiten.

Können Sie sich vorstellen, dass jetzt aktuelle Hygienevorschriften und Verhaltensregeln auch künftig beibehalten werden?

Ich finde vor allem die Plexiglasabschirmungen an den Kassen der Supermärkte klasse, sie schützen Mitarbeiter und Kunden. Generell sollte jeder Supermarkt im Eingangsbereich eine Möglichkeit zur Desinfektion der Hände und auch der Einkaufswagen anbieten.

Wie lange wird es Ihrer Meinung nach dauern, bis nach der Überwindung der Coronakrise wieder Normalität bei Geschäften und Firmen eintreten wird?

Ich wünsche mir vor allem, dass alle Betriebe Corona überstehen und keine Existenz "den Bach runter geht". Wie schnell es wieder normal läuft, hängt von der jeweiligen Branche ab. Friseure werden nach der Coronakrise einen Ansturm erleben, denn nach Wochen ohne Haarschnitt wird hier jeder den größten Bedarf haben.