Leimen. (lew) Tomaten, Gurken, Salat, Zwiebeln, Soße, je nach Wunsch Weichkäse oder Peperoni und als Hauptzutat Fleisch vom Drehspieß. Das alles verpackt in ein Fladenbrot oder eine Teigrolle. So sieht im deutschen Raum das Bild vom "klassischen" Döner aus. Doch, dass dieses Bild wandelbar ist wie die Gesellschaft selbst weiß auch Veysi Sahin, der in Leimen in der Turmgasse den Döner- und Pizzaimbiss "Star 2" betreibt.

Anfang des Monats feierte Sahin mit seinem Team und seinen Kunden das zehnjährige Bestehen des Ladens. Den vegetarischen Döner und den vegetarischen Yufka habe er vor zehn Jahren noch nicht auf der Speisekarte gehabt, erzählt der Imbissbesitzer im Gespräch mit der RNZ. Schließlich ist das ja auch sprachlich betrachtet ein Widerspruch in sich, ist Döner doch die Abkürzung für Döner Kebab, womit auf Türkisch das sich drehende Grillfleisch beschrieben wird. Sein Fokus als Döner-Verkäufer liege auch künftig auf dem Fleisch als Hauptbestandteil des Essens, mit dem er seinen Lebensunterhalt verdient. Trotzdem hat Veysi Sahin erkannt: "Vegetarisch ist im Kommen."

Dönerimbiss-Betreiber Veysi Sahin. Foto: Alex

Und sogar Veganer würden immer mal wieder fragen, ob er etwas für sie im kulinarischen Angebot habe. Letzteres sei allerdings wegen der Dönersoße schwierig, die auf Milchbasis hergestellt wird. Nahrung in Form tierischer Produkte zu sich zu nehmen, kommt für Veganer bekanntlich nicht in Frage. Er könne diesem kleinen Kundenkreis aber Yufkabrot anbieten, welches Hefe, Mehl und Salz beinhaltet, oder auch vegane Falafel.

Für Vegetarier habe er eine Zeit lang einen gebratenen Gemüse-Döner angeboten. "Da war die Nachfrage aber nicht so groß", erinnert sich Sahin, weshalb dieser schnell wieder von der Karte verschwand. In aller Regel komme die Nachfrage nach vegetarischen oder veganen Speisen aus Gruppen heraus. Von zehn Kunden seien etwa zwei Vegetarier, meint der Fast-Food-Gastronom.

Da demnach immer noch rund 80 Prozent der Kundschaft ihren Döner mit Fleisch wünsche, liege sein Hauptaugenmerk eher darauf, mit der Qualität des Fleisches zu werben als mit vegetarischen oder veganen Angeboten. "Mein Fleisch kommt aus Gießen", sagt Sahin. Mit der dortigen Eroglu Döner GmbH, einem europaweit agierenden Zulieferer, arbeite er von Anfang an seit dem Jahr 2011 zusammen. "Da gehe ich auch selber hin und prüfe das." Für die Qualität des Fleisches sei er gerne bereit, etwas mehr zu zahlen. An seinem Drehspieß finde sich dabei ausschließlich Putenfleisch, kein Kalbsfleisch. Wenig hält Sahin zudem von Dönerspießen auf Hackfleischbasis.

Egal ob Veganer, Vegetarier oder Fleischliebhaber: Der Leimener Döner-Experte betont, sein Motto bestehe darin, dass niemand hungrig seinen Laden verlassen muss. "Ich habe sogar Kunden, die haben Allergien und bringen ihr eigenes Brot mit", berichtet Sahin. Eine Kundin sei Veganerin und habe, was den Käse betreffe, ein spezielles Produkt, das sie ihm zur Weiterverarbeitung anvertraue. Döner ohne Fleisch, Döner ohne Soße oder Döner ohne Salat – als Dönerverkäufer müsse man heutzutage flexibel sein.

Übrigens: Die Einnahmen in Höhe von 1700 Euro, die am Jubiläumstag zusammen kamen, spendete Sahin über die evangelische Kirche Leimen an die Opfer der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.