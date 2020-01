Leimen. (fre) Eigentlich. Eigentlich wollten Bruno Sauerzapf und seine Frau Ursula heute in Frankfurt mit einer Linienmaschine der Fluggesellschaft Emirates abheben. Via Dubai sollte es gen Fernost gehen. Insgesamt zehn Tage lang. Doch anstelle von Shanghai und Peking ist Leimen angesagt. Ein Anruf hatte den Ehrenbürger der Großen Kreisstadt am Freitag erreicht. Die Botschaft: Die Pauschalreise ist abgesagt. Der Grund: Das Coronavirus, dessentwegen in China verschiedene Millionenstädte unter Quarantäne gestellt worden waren.

Bei der China-Reise mit einer Delegation des Rhein-Neckar-Kreistags Ende Mai war Kreisrat Bruno Sauerzapf auf den Geschmack gekommen. Er, der vor wenigen Tagen seinen 76. Geburtstag feierte, wollte da noch einmal mit seiner Frau auf eigene Faust nachfassen. Eine günstige Vier-Sterne-Reise im Lidl-Katalog kam da gerade recht.

Doch alle Vorfreude war umsonst. Auf allerhöchstes Geheiß hin wurden in China die nachgefragten Touristenattraktionen gesperrt, um die gerade zum chinesischen Neujahrsfest erwarteten gigantischen Menschenansammlungen zu verhindern.

In Shanghai ist der historische Yu-Garten davon genauso betroffen wie die Aussichtsplattformen der futuristischen Wolkenkratzer, denen die Stadt zu Füßen liegt. In Peking wurde die Verbotene Stadt geschlossen, ebenso der Himmelstempel. Und die Große Mauer wurde ebenfalls zur Tabuzone erklärt.

Das mitgebuchte Ausflugsprogramm war damit obsolet geworden und der Reiseveranstalter zog kurzfristig die Reißleine. Bruno Sauerzapf nimmt die Absage indessen gelassen, mal ganz abgesehen vom mulmigen Gefühl, das derzeit eine China-Reise auslösen dürfte: "Besser so, als wenn du dort bist und alles ist dicht." Hinzu kommt, dass sich der Reiseveranstalter nach Worten des Leimeners "sehr fair" verhalten habe. Obwohl seitens der Bundesregierung keine Reisewarnung herausgegeben worden sei, wurde die Erstattung des kompletten Reisepreises zugesagt.

Und nicht nur das. Auch die Gebühren für die nötigen China-Visa werden erstattet. Um diese zu erhalten, hatten Bruno Sauerzapf und seine Frau eigens zum chinesischen Konsulat in Frankfurt fahren müssen. Dabei waren auch die im Konsulat zu zahlenden Visa-Gebühren nicht gerade von Pappe: 125 Euro pro Kopf.