Von Thomas Frenzel

Leimen. Wer demnächst stirbt, darf sich für seine Nachfahren freuen: Nach kontroverser Diskussion senkte der Gemeinderat mit einer vergleichsweise knappen Mehrheitsentscheidung die Nutzungsgebühr für die Trauerhallen auf den städtischen Friedhöfen. Statt bislang 380 Euro werden künftig "nur" noch 250 Euro fällig. Einen entsprechenden Antrag hatte die CDU-Fraktion im Zuge der Haushaltsberatungen fürs Jahr 2019 gestellt. "Bei dieser Nutzungsgebühr sind wir Spitzenreiter in der ganzen Umgebung", signalisierte Oberbürgermeister Hans D. Reinwald seine Sympathie mit der Senkung.

Richard Bader (CDU) hatte die Preise genauer unter die Lupe genommen: "Im Vergleich zum Umland ist die Trauerhalle in Leimen um bis zu 70 Prozent teurer." Und für eine Nutzung, die vielleicht eine halbe, vielleicht auch eine Dreiviertelstunde dauere, dürfe man keine 380 Euro verlangen. 250 Euro seien dafür wirklich genug.

Der Widerspruch kam umgehend. Preisvergleiche machten Sinn in der freien Wirtschaft, konterte Michael Reinig (GALL), nicht aber bei Gebühren in einer Kommune, die kostendeckend sein sollten. Wenn diese Gebühren nicht von den eigentlichen Nutzern getragen würden, müssten dafür alle Steuerzahler in Leimen aufkommen. Deshalb: Nein.

Dass die SPD in dieser Frage nicht einmütig sei, räumte Fraktionssprecher Peter Sandner freimütig ein: "Es gibt viele Argumente dafür und dagegen." Wenn die Trauerhalle zu teuer sei, gäbe es dafür nur zwei Gründe, verwies Sandner auf die gleichwohl erfolgende Subventionierung von Grab- und Urnenbestattungen: Entweder sei der für die Trauerhalle gewählte Kostendeckungsgrad falsch oder die in die Trauerhalle getätigten Investitionen seien zu hoch. Dass der Kostendeckungsgrad im Leimener Friedhofswesen bei über 70 Prozent liege und die Stadt damit ebenfalls eine Spitzenposition in der Region einnähme, merkte hier CDU-Bader an.

Hintergrund Bei der Senkung der Nutzungsgebühr für die städtischen Trauerhallen gingen die Meinungen stark auseinander . Zwischen dem SPD-Stadtrat Wolfgang Krauth und dem GALL-Fraktionschef Ralf Frühwirt kam es dabei zu einem regelrechten Disput. Krauth: Die Gebühr für die Trauerhalle ist keine, die man sich heraussuchen kann. Irgendwann liegt jeder in der Trauerhalle. Frühwirt: Keine Frage, sterben müssen wir alle, aber in die Trauerhalle müssen wir alle eben nicht. Es gibt Bestatter, die solche Trauerorte anbieten. Zwingend zu einer Beerdigung gehört die Trauerhalle nicht. Krauth: Ich finde es traurig, wenn eine würdige Trauerfeier vom Geld abhängt und der Trauerakt am Grab stattfinden muss. Das trifft die Armen. Frühwirt: Sollte eine Sozialstaffelung eingeführt werden, kann ich mitgehen. Eine allgemeine Senkung gilt auch für die örtlichen Millionäre. Krauth: Die zahlen genug Steuern. (fre)

Bei dieser Thematik hakte Klaus Feuchter (FDP) ein: Nicht allein beim Kostendeckungsgrad im Bestattungswesen sei Leimen Spitze, sondern auch bei den Schulden. Deshalb sei man ja auch vor zwei Jahren einig geworden, dieses Defizit zu reduzieren und die Kosten in den Griff zu kriegen. Rein haushaltstechnisch komme der Gebührensenkung kein größeres Gewicht zu. Sie sei aber ein Schritt in die falsche Richtung. Diesen Vorwurf wiederum empfand Rudolf Woesch (FW) als Unsinn. Bei der Trauerhalle gehe es lediglich um eine Position, die zu teuer ist und deshalb durchaus wieder gesenkt werden könne.

Ralf Frühwirt (GALL) wiederum griff den Feuchter-Hinweis auf Gauangelloch, wo es keine Trauerhalle auf dem Friedhof gibt, auf seine Weise auf: Dieses Nichtvorhandensein einer Trauerhalle spare der Stadt bei jeder Beerdigung rund 4000 Euro. Wenn man jetzt die Betroffenen frage, ob sie lieber 4000 Euro erhielten oder aber die Trauerhalle nutzen wollten, könne er sich die Antwort schon denken.

Bei der Abstimmung fanden schlussendlich 13 Befürworter der Gebührensenkung zusammen. Zehn Stadträte waren dagegen, drei enthielten sich ihrer Stimme.