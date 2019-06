Die Rathausstraße führt in das Sanierungsgebiet des Leimener Stadtkerns, für den die Stellplatzpflicht entschärft wurde. Foto: Frenzel

Leimen. (fre) Wer künftig im Stadtkern von Leimen bauen will und dazu gehört indirekt auch die Stadt selbst mit dem am Rathausplatz geplanten Stadthaus, darf sich freuen: Mit Mehrheitsbeschlüssen hob der Gemeinderat die verschärfte Stellplatzsatzung auf und führte sie auf das gesetzliche Mindestmaß zurück. Statt 1,5 Stellplätzen pro Wohneinheit wird künftig nur noch ein einziger Stellplatz eingefordert. Während Oberbürgermeister Hans D. Reinwald vom Abbau von Investitionshürden sprach und so die Marschlinie vorgab, befürchten die Kritiker eine Verschärfung des alltäglichen Parkchaos.

Aufgehoben wird die verschärfte Stellplatzpflicht für den Sanierungsbereich rechts und links von Rathaus- und Heltenstraße zwischen Rohrbacher Straße und Graben. Aber auch Areale vis-à-vis vom Kurpfalz-Centrum werden aus den härteren Bestimmungen entlassen. Peter Sandner (SPD) sprach denn auch von einer Herausnahme aus der bisherigen Stellplatzsatzung. Diese war 1997 für den überwiegenden Teil von Leimen-Mitte beschlossen worden und sah auch mindestens 2,0 Stellplätze pro Wohngebäude vor.

Angesichts der vielen Leerstände dürfe man Investitionen nicht behindern, sagte der OB: "Das Bauen in der Innenstadt ist teilweise ein Ding der Unmöglichkeit." Mit der alten Stellplatzpflicht lasse sich mitunter nur noch bauen, wenn gleichzeitig eine doppelstöckige Tiefgarage miterrichtet werde. Das schrecke so manchen ab. So sah es auch Richard Bader (CDU): Die 1,5 Stellplätze pro Wohneinheit seien "kontraproduktiv für eine wirtschaftlich tragbare Bebauung".

Skeptisch zeigte sich Ralf Frühwirt (GALL). Sollte die 1,0-Regel bewirken, dass dann auch weniger Autos im Stadtkern herumstünden, sei dies sicher zu begrüßen. Indes, ihm fehlte der Glaube - schon jetzt sei die Innenstadt überlaufen. Es könne aber nicht sein, dass die Stadt die fehlenden Stellplätze auf eigene Kosten durch eine Tiefgarage ersetze. Vielmehr müsse sie dann das Parkchaos rigoros ahnden. Wobei sich dieses Chaos laut Mathias Kurz (FW) jeden Tag nicht nur in der Innenstadt finden lasse.

Überhaupt nichts am Hut mit den 1,0 Stellplätzen hatte Klaus Feuchter (FDP): "Die Erfahrung zeigt, dass viele Haushalte zwei Autos haben." Mit der Lockerung werde sich der Parkdruck im öffentlichen Raum erhöhen. Zudem verwies er auf die finanziellen Risiken beim Stadthaus und bei der am Rathausplatz zu bauenden städtischen Tiefgarage. Zu deren Finanzierung sollte ein Teil der Garagenstellplätze verkauft werden. Die Senkung von 1,5 auf 1,0 Pflichtstellplätze bedeute aber auch, dass eine potenzielle Nachfrage von 30 Stellplätze auf nur noch 20 sinke.

Stärkeren Widerhall fanden diese Einwände nicht: Die Entlassung des Stadtkerns aus dem verschärften Stellplatznachweis wurde bei fünf Gegenstimmen von FDP und GALL sowie bei einer FW-Enthaltung mit überdeutlicher Mehrheit auf den Weg gebracht.