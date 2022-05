Von Agnieszka Dorn

Leimen. Eine Menschenschar bildete sich am gestrigen Sonntagmittag um die kleine überdachte "Bühne" des Leimener Frühlingsfests. Dort trat der Chor der Musikschule auf und nahm alle auf eine kleine musikalische Reise zum Thema Frieden mit. Die musikalische Abwechslung kam gut an, es gab viel Applaus. Am Samstag startete das Leimener Frühlingsfest rund um das Rathaus mit Festbetrieb und endet am Montag.

Diejenigen, die bei Temperaturen um die 27-Grad-Marke am Sonntag nicht im Freibad waren, tummelten sich auf dem Frühlingsfest. Vielleicht hatte der eine oder andere ja auch einen Abstecher zum Frühlingsfest vor oder nach dem Sprung ins kühle Nass gemacht. Um die Mittagszeit wurde es voll um die kleine Bühne, wo der Kinderchor auftrat.

Am Sonntag traten Musikschüler unter der Leitung von Nicole Staber auf. Foto: A. Dorn



"Wir singen für den Frieden und somit für die Ukraine", sagte Musikschulleiterin Nicole Staber. Man habe sich entschlossen, Spenden an eine Organisation zum Wohle von ukrainischen Flüchtlingen oder an eine Organisation für Hilfsgüter an die Ukraine zu spenden. Es gab eine Spendenbox mit der ukrainischen Flagge, die herumgereicht wurde. Jeder, der wollte, konnte etwas hineintun. Der Kinderchor sang mehrere Lieder, darunter das deutsche Volkslied "Die Gedanken sind frei". Gut kam "Blowing in the wind" von Bob Dylan an, einige sangen sogar mit. Und es erklang das, was sich wohl jeder wünscht: "Peace to the world". Nach dem kleinen Chorauftritt gab es eine offene Bühne von der Musikschule, es musizierten Schüler oder Lehrer und sorgten für Stimmung.

Wer gerade nicht den musikalischen Auftritten lauschte, fuhr mit vollem Karacho Autoscooter. Vor allem die Jugendlichen hatten jede Menge Spaß. Viel Vergnügen hatten derweil Kinder – und übrigens auch Erwachsene – auf dem Kettenkarussell. Runde um Runde wurde gedreht, der kühle Fahrtwind sorgte für angenehme Erfrischung. Die ganz Kleinen tuckerten indes im Polizei- und Feuerwehrauto oder schauten sich das Spektakel vom Hubschrauber aus an – in Form eines Kinderkarussells natürlich. Gemütlich ging man von Bude zu Bude, versuchte beim Schießen oder beim Herausfischen eines Stofftieres sein Glück.

Während einige sich am Stand mit Brat- oder Currywurst sowie Steak anstellten, wurde einige Stände weiter geangelt. Und zwar nach gelben, rosafarbenen und grünen Enten. Bungee-Jumping konnte man auch machen, allerdings nicht von oben nach unten, vielmehr von unten nach oben. Wer ein Armband mit seinem Namen haben wollte, bekam auch das an einem Stand.

Info: Das Leimener Frühlingsfest geht am heutigen Montag weiter. Ab 13 Uhr ist rund ums Rathaus Familientag.