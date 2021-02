Leimen. (pol/rl) Von zwei Männern verprügelt wurden ein 64-Jähriger und sein 47-jähriger Begleiter am Mittwochabend. Laut Polizeibericht fuhren die beiden gegen 19.25 Uhr mit dem Auto auf dem Stralsunder Ring in Richtung Kreisverkehr, als ein Audi hinter ihnen mehrfach die Lichthupe betätigte.

Da der 64-Jährige und sein Begleiter annahmen, dass in dem Audi Bekannte unterwegs waren, hielten sie hinter dem Kreisel in der Schwetzinger Straße an. Aus dem Audi stiegen dann die beiden Männer und schlugen unvermittelt auf die beiden anderen Männer ein. Nachdem zwischenzeitlich mehrere Autofahrer angehalten hatten, stiegen die Schläger wieder in den Audi und fuhren über die Schwetzinger Straße stadteinwärts davon.

Das Kennzeichen des Audi konnten die beiden Geschlagenen der Polizei mitteilen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Der Audi-Fahrer soll etwa 28 bis 35 Jahre alt sein, ist etwa 1,80 Meter groß und ist muskulös. Er trug einen Drei-Tage-Bart, hatte schwarze kurze Haare, die seitlich sehr kurz rasiert waren und trug schwarze Kleidung. Der Audi-Beifahrer soll 30 bis 35 Jahre alt sein und 1,90 Meter groß sein. Er hat eine schmale sportliche Figur und dunkle kurze Haare. Er trug ein helles Hemd und eine schwarze Jacke. Beide sollen deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen der Schlägerei. Gerade jene Autofahrer, die angehalten hatten oder ausweichen mussten werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06224/17490 beim ermittelnden Polizeiposten Leimen zu melden.