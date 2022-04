Leimen. (fre) Der Gemeinderat fasste bei seiner zurückliegenden Sitzung eine Reihe von einstimmigen Beschlüssen, die eher von Verwaltungsnatur waren. Es ging dabei um Klimaschutz und – was anderes auch sonst? – um Geld für den Stadtsäckel.

> Klimaschutz: Erwartungsgemäß befürwortete die Bürgervertretung die Fortschreibung der seit 2014 bestehenden Vereinbarung mit dem Rhein-Neckar-Kreis in Sachen Klimaschutz. Hand in Hand ging das Ja zum Klimaschutzpakt mit dem Land, der den beteiligten Kommunen und Kreisen verbesserte Fördermöglichkeiten eröffnen soll. In der Vereinbarung mit dem Rhein-Neckar-Kreis verpflichtet sich Leimen nach Worten von Oberbürgermeister Hans D. Reinwald zur Verringerung klimaschädlicher Emissionen, zum Ausbau erneuerbarer Energien, zur Vorbildfunktion der öffentlichen Hand und zum Ziel einer weitgehend klimaneutralen Verwaltung bis 2040.

Dazu gehört laut Sitzungsunterlage auch die "Prüfung aller kommunalen Dach- und Freiflächen für mögliche Photovoltaik-Projekte". Einen weiteren Gegenstand der Vereinbarung nannte Ralf Frühwirt (GALL): das kommunale Klimaschutzkonzept. Vor zehn Jahren beschlossen, liege es in Leimen noch immer nicht vor. Frühwirts Fazit: Der seit Monatsbeginn im Amt befindliche Klimaschutzbeauftragte habe einen Berg von Aufgeschobenem abzuarbeiten. Auch andere Fraktionssprecher zeigten sich "gespannt", wie dies dem Klimaschutzmanager gelingen soll.

> Asylbewerber: Leimen war 2018 Vorreiter gewesen und hatte nach Worten des OB die Gesetzeslücke sofort erkannt: Asylbewerber, die eine Aufenthaltsgestattung hatten, fielen aus den staatlichen Hilfsleistungen heraus, wenn sie eine berufliche Ausbildung begannen. Sie mussten dann für die Miete selbst aufkommen, was sich finanziell nicht mehr lohnte: Viele begannen deshalb gar keine Ausbildung. Ein Dilemma, das einer Integration entgegenstand. Um es zu beheben, beschloss der Gemeinderat, bei einer Unterbringung in städtischen Immobilien auf die Mietkosten teilweise oder ganz zu verzichten.

Diese Förderlücke wurde von der Bundesregierung erst Ende 2019 geschlossen; seither gibt es für auch für Flüchtlinge in Ausbildung staatliche Aufstockungen, die eine Mietzahlung ermöglichen. Der Gemeinderat beschloss deshalb die Aufhebung des damaligen Mietkostenverzichts. Für die Mietausfälle, die seit der Bundesgesetzänderung von 2019 angefallen sind, wurde laut Sitzungsunterlage mit den betroffenen Asylbewerbern eine Rückzahlung an die Stadt auf Ratenbasis vereinbart, so die Betroffenen zwischenzeitlich im Berufsleben stehen.

> Städtische Wohnbau-Gesellschaft: Eine Avalprovision kann gefordert werden, wenn ein potenter Bürge für einen weniger potenten Kreditnehmer die Bürgschaft für den Kredit übernimmt. So ist es immer wieder geschehen bei der Städtischen Wohnungs- und Grundstücks GmbH, für deren Kredite die Stadt bürgte. Der jährlich zu zahlende Provisionssatz war zwischen der Stadt und ihrer GmbH auf 0,6 Prozent der Kreditsumme festgelegt worden. Der dazugehörige Passus des entsprechenden Gemeinderatsbeschlusses von 2001 lautete dahingehend, dass diese Avalprovision zur Aufstockung des GmbH-Eigenkapitals genutzt wird. Just dieser Passus – nicht die als Betriebsausgabe zu wertende Avalprovision – wurde jetzt vom Gemeinderat gekippt: Das Geld fließt nun dem städtischen Haushalt zu. Vor diesem Hintergrund sah der OB auch keine Befangenheit bei jenen Stadträten, die gleichzeitig auch Aufsichtsräte der GmbH sind: Sie handelten ja nicht zum Vorteil der stadteigenen GmbH.