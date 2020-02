Von Anja Hammer

Leimen-St. Ilgen. Das war’s. Das neue TV-Traumpaar kommt nicht aus St. Ilgen. Die dort wohnende Anna Mildenberger ist seit der jüngsten Folge nicht mehr in der Fernsehsendung "Der Bachelor" dabei. Schade eigentlich. Man hätte es dem Leimener Stadtteil gegönnt, dass er bei weiteren Dreharbeiten einen großen Fernsehauftritt hat und deutschlandweite Bekanntheit erlangt. Vor allem aber hätte man Sebastian Preuss alias "Der Bachelor" gewünscht, dass er mit Anna weiter eine Frau ertragen muss, die den Mund aufmacht, um ihm Kontra zu geben – und nicht, um mit ihm zu knutschen.

Doch der Reihe nach: In den letzten Wochen war mit Anna eine junge Frau aus der Region rund um Heidelberg auf RTL zu sehen. Zumindest für diejenigen, die gezielt nach der Blondine Ausschau hielten. Denn allzu groß war der Beitrag zu der Kuppelsendung nicht. Schließlich geht es in der Show darum, dass sich zig Frauen einem Mann an den Hals werfen in der Hoffnung, am Ende "die Eine" zu sein. Im Gegensatz zu all den Lästerschwestern und Tränendiven, die mit ihr um den Bachelor buhlten, hielt sich die 27-jährige St. Ilgenerin mit ceylonesischen Wurzeln dezent im Hintergrund.

Bis zur sechsten Folge, die jetzt gezeigt wurde. Da hat Anna endlich ein Einzeldate mit dem Bachelor. Die Einladung zum Treffen kommt per Handy: "Anna, hast Du Lust, Zeit mit mir zu verbringen? Ich warte auf dich!" Anna hat schon Lust. Was ihr aber nicht gefällt: Die gleiche Nachricht kam kurz vorher schon einmal im Haus der Kandidatinnen an. Nur die Angeschriebene war eine andere.

Als die St. Ilgenerin daraufhin zum Traumstrand kam, empfängt der Bachelor sie strahlend. Dass er wenige Minuten zuvor noch eng umschlungen eine andere geküsst hat, scheint er vergessen zu haben. Kann ja mal passieren, als Kickboxer hat er in der Vergangenheit bestimmt schon ein paar Schläge an den Kopf bekommen. Anna ist dagegen nicht so auf den Kopf gefallen. Und auch nicht auf den Mund: "Warst du eben schon mal hier, vielleicht mit jemand anderem?", fragt sie ihn. "Ist das so wichtig?", entgegnet er.

Was er auch hätte sagen können: "Also hör mal! Glaubst du wirklich, du machst wie über 20 andere Frauen bei einer Kuppelsendung mit, bei der ich der geile Hecht bin, und dann behandel ich dich noch wie etwas Besonderes?" Das sagt der Münchner zwar nicht, aber die Stimmung zwischen den beiden bleibt frostig. Auch weil Anna immer wieder durchblicken lässt, dass sie mehr erwartet als ein geklontes Date. Dabei weiß sie nicht einmal, dass sie nur Date Nummer 2 von insgesamt dreien ist. Die anderen Teilnehmerinnen haben sich da nicht so: Mund auf, Zunge rein, ist bei denen die Devise.

Und so kommt, es wie es kommen musste: Der Bachelor hat ganz offensichtlich keine Lust auf eine Frau mit Meinung, wenn er doch genügend andere zur Auswahl hat. Da wartet er nicht einmal die sogenannte "Nacht der Rosen" ab, um Anna nach Hause zu schicken. Direkt nach den drei Dates kommt er zu den Frauen in deren Villa. "Ich glaube nicht, dass es da irgendwas Weiterführendes zwischen uns geben wird", sagt er im Vier-Augen-Gespräch zu Anna und bittet sie zu gehen.

Die St. Ilgenerin nimmt es gelassen und zeigt den vielen Frauen, die vornehmlich vor den Fernsehbildschirmen sitzen, wie ein würdevoller und sympathischer Abgang geht. "Ich bin gekommen, um einen Mann zu bekommen, ich bin geblieben, weil ich sechs Schwestern gefunden habe", sagt sie, als sie von den verbliebenen Kandidaten emotional verabschiedet wird.

Der Fernsehsender RTL beruhigt die Bachelor-Zuschauer übrigens: Anna scheint es tatsächlich gut verkraftet zu haben, dass sie von einem Mann verschmäht wurde, der Schlagzeilen machte, weil er einen anderen Mann mit einem lebenden Schwan angegriffen haben soll.

Zum Beweis zeigt der Sender auf seiner Internetseite Bilder der St. Ilgenerin mit neuer Frisur und neuer Figur. Statt aus Frust Torte um Torte an ihrem Arbeitsplatz zu verdrücken, soll die 27-Jährige nämlich seit Ende der Dreharbeiten acht Kilo verloren haben. Auf diese Information haben doch alle gewartet!