Leimen. (cm) Hat eine defekte Ampelanlage zum Zusammenstoß eines Autos mit einer Straßenbahn geführt? An den bergseitigen Einmündungen der Seitenstraßen in die Rohrbacher Straße der Großen Kreisstadt – hier verlaufen die Straßenbahnschienen der Linie 23 – signalisieren eigentlich Leuchten, dass eine Tram naht und das Abbiegen nicht möglich ist. An einer dieser Einmündungen jedoch, jener des Fischerwegs, ist diese Ampelanlage defekt. Und hier krachte es am vergangenen Freitag.

Was war passiert? Ein 57-Jähriger wollte nach Angaben der Polizei gegen 14 Uhr mit seinem Renault vom Fischerweg in die Rohrbacher Straße abbiegen. Dabei, so die Beamten weiter, missachtete der Mann die Vorfahrt der von rechts aus Richtung Heidelberg kommenden Straßenbahn der Linie 23. Weder der 57-Jährige noch der 59 Jahre alte Straßenbahn-Fahrer konnten den Zusammenstoß noch rechtzeitig verhindern. Glücklicherweise wurde bei dem Aufprall niemand verletzt. Der Renault war allerdings nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Straßenbahn konnte ihre Fahrt fortsetzen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 13.000 Euro.

"Wir hatten schon befürchtet, dass es hier zu einem Unfall kommt", berichtet eine Anwohnerin gegenüber der RNZ. Die Ampelanlage sei bereits seit zwei Wochen defekt. Statt zunächst gelb zu blinken und dann auf Rotlicht zu schalten, wenn sich eine Straßenbahn nähert, blinke die Anlage nun dauerhaft. Dies habe sie schon vergangene Woche bei der Stadt gemeldet, berichtet die Anwohnerin weiter. Getan habe sich noch nichts. "Es ist gefährlich", findet sie. "Wenn die Straßenbahn von links kommt, sieht man sie, aber von rechts nicht." Denn dort blockiere eine Mauer die Sicht.

Die Stadt Leimen verweist auf RNZ-Anfrage auf die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV), die für die Ampel entlang der Straßenbahn zuständig sei. Deren Sprecher Florian Benz bestätigt, dass der Defekt bereits seit dem 12. August vorliegt. "An der Anlage ist ein Lampenschalter defekt, der zwischen den verschiedenfarbigen Leuchten hin- und herschaltet", so Benz. "Die Reparatur ist schnellstmöglich vorgesehen, allerdings fehlt noch ein Bauteil." An der Einmündung aus dem Fischerweg zeige die Anlage aktuell dauerhaft gelbes Blinklicht, um auf den Ausfall der Anlage und das Stopp-Schild hinzuweisen.

Dieses sei im Falle eines Ausfalls der Anlage maßgeblich, betont Polizeisprecherin Jenny Elsberg: "Die Vorfahrt ist mit dem Stopp-Schild klar geregelt." Die Polizei sei auch über den Ausfall der Anlage informiert worden und tatsächlich sei die Einsehbarkeit der Straßenbahnlinie sehr eingeschränkt. Dennoch sei die Schuldfrage bei dem Unfall eindeutig. Im Auto habe sich noch eine Beifahrerin befunden, die zur Beurteilung der Gefahr auch hätte aussteigen können, gibt Elsberg zu bedenken. Ob der Unfall bei funktionierender Ampel nicht stattgefunden hätte, sei möglich, aber nicht abschließend zu klären, so die Polizeisprecherin.