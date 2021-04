Leimen. (luw) Bis Freitag war die Turmschule infolge mehrerer Corona-Infektionen bei Schülern auf Anordnung des Gesundheitsamts geschlossen. Bekanntlich waren vor Ostern fünf Infektionen mit der sogenannten "britschen Variante" B.1.1.7 gemeldet worden. Die Schließung betraf zwar nur zwei Unterrichtstage vor den Ferien. Doch wie Rektorin Angela Münch nun auf Nachfrage berichtete, sei diese Maßnahme mit Blick auf die Eindämmung des Ausbruchs an der Grundschule Gold wert gewesen. Auch der Einsatz von Schnelltests habe dabei maßgeblich geholfen.

"Ich hatte in den vergangenen Tagen viel Kontakt mit dem Gesundheitsamt, um weitere Fälle nachzuverfolgen", so Münch. Dabei seien rund zehn weitere Fälle bekannt geworden; insgesamt habe man 18 infizierte Grundschüler registriert. Die Fälle hätten sich auf mehrere Klassenstufen verteilt. Man habe die Infektionen zwar nicht mit mit 100-prozentiger Sicherheit auf den Ursprung zurückverfolgen können. "Wir gehen aber davon aus, dass es von der Klassenstufe 2 ausging", sagt die Rektorin. Im Hort und in der Kernzeitbetreuung habe man zuvor nicht auf eine Trennung der einzelnen Klassenstufen geachtet. "Jetzt setzen wir aber auch in der Notbetreuung mehr Personal ein, damit keine Vermischung mehr stattfindet."

Münch betont, dass sie "heilfroh" über die mittlerweile gültige Maskenpflicht sei. "Wäre die Pflicht eine Woche früher gekommen, wäre bei uns wohl nichts passiert", meint sie.