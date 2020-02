Von Thomas Frenzel

Leimen. Das Überraschende bei Leimens jüngster Gemeinderatssitzung war, dass es nichts Überraschendes gab. Keine Grundsatzdebatte, kein Gerangel über irgendwelche Kompetenzen. Offensichtlich war hinter geschlossenen Türen in Sachen des beabsichtigten Tiefgaragenbaus unter dem Rathausplatz und der benachbartem Turmschule alles bis ins letzte Detail ausdiskutiert und abgestimmt worden. Dem Vergabeverfahren für die Neubauplanung dieser Tiefgarage wurde denn auch nahezu wortlos zugestimmt – einstimmig: Gesucht wird europaweit nach Planungsbüros oder -gemeinschaften, die sich dem beabsichtigten 110-Stellplatz-Projekt der Stadt annehmen wollen. Ein Bieterverfahren für das dazugehörige Stadthaus, das am Rathausplatz entstehen soll, war bekanntlich im vergangenen Spätjahr auf den Weg gebracht worden. Bis Ende März sollen hier Investorenangebote eingegangen sein.

Dass derartige Angebote für ein Stadthaus schon vor Einsendeschluss vorliegen könnten, ließen Äußerungen von Oberbürgermeister Hans D. Reinwald hoffen: Es gäbe "viele Interessenten", die sich parallel zum Stadthaus auch für den Tiefgaragenbau interessierten. Grundsätzliches Ziel sei es, die Errichtung des Stadthauses zeitlich mit dem Bau der erwünschten Tiefgarage zu kombinieren – "Hand in Hand". Darauf hatte insbesondere Julia Müller (GALL) gedrängt mit dem Hinweis, dass andernfalls eine vieljährigen Baustelle im Herzen Leimens drohen würde.

Betreut und durchgeführt wird der Teilnahmewettbewerb für die Tiefgarage von der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH (KE), die seit Jahren die Leimener Stadtkernsanierung betreut und auch den Stadthaus-Prozess. In enger Abstimmung mit der Stadt und dem Gemeinderat soll die KE bis Ende März die Ausschreibung der Tiefgaragenplanung auf den Weg bringen – nichtöffentlich. Im Juni werden die Bewerber gesichtet, Ende September fällt über die Bewerbungen eine erste Entscheidung. Das Schlusswort hat dann einen Monat später der Gemeinderat: An ihm wird es dann sein, an die ausgesuchten Interessenten die Planung zu vergeben.

Nicht zu unterschätzender Einfluss dürfte deshalb dem Verhandlungsgremium zukommen, das sich auf Geheiß des Gemeinderats mit den angebotenen Tiefgaragenplanungen befassen wird. Diesem Gremium gehören Oberbürgermeister Hans D. Reinwald an, sein Bauamtsleiter Holger Gora, Marco Horn vom Hochbauamt und Werner Mächtlein von der Vergabestelle des Bauamts. Der Gemeinderat entsendet in dieses Gremium Julia Müller (GALL), Wolfgang Stern (CDU), Klaus Feuchter (FDP), Christine Schilling (FW) und Peter Sandner (SPD). Die stadtkernsanierungsbegleitende KE schickt drei Vertreter ins Rennen.