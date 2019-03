Leimen-St. Ilgen/Heidelberg. (luw) Ein im Jahr 1933 geborener Mann muss sich ab dem morgigen Dienstag, 19. März, wegen versuchten Totschlags vor dem Landgericht Heidelberg verantworten. Der betagte Senior soll im September 2018 mit einem Messer auf den Lebensgefährten seiner Tochter eingestochen haben.

Nach Angaben der Polizei ist der Beschuldigte am 22. September um die Mittagszeit mit seiner Ehefrau im Leimener Stadtteil St. Ilgen in Streit geraten. Wie das Landgericht mitteilt, befand sich der Angeklagte zu diesem Zeitpunkt in einem "Zustand der Alkoholisierung". Die offenbar heftige Meinungsverschiedenheit trug das Ehepaar laut Polizei auf offener Straße aus. Der 43 Jahre alte Freund der gemeinsamen Tochter soll im Laufe des Streits dazugekommen sein. Er habe sich schützend vor die Ehefrau gestellt, worauf der damals 85-jährige Angeklagte unvermittelt zugestochen haben soll. Er traf den 43-Jährigen laut Anklage im Bauchbereich und verletzte ihn. Noch am selben Tag wurde der Beschuldigte festgenommen und kam in Untersuchungshaft.

Für am Dienstag um 9 Uhr beginnenden Prozess sind insgesamt vier Verhandlungstage angesetzt. Nach derzeitigem Stand sollen 14 Zeugen und zwei Sachverständige aussagen.