Von Christoph Moll

Neckarsteinach-Grein. Einmal im Jahr, immer am letzten Samstag der Winterzeit, lodern auf den Hügeln des Odenwaldes die so genannten Lärmfeuer. Im Neckarsteinacher Stadtteil Grein gibt es schon seit einigen Jahren kein offenes Feuer mehr, da der Wald sich die hierfür notwendige Freifläche zurückerobert hat. Stattdessen fand vor zwei Jahren erstmals ein modernes Lärmfeuer statt: Eines der fünf Windräder am Greiner Eck wurde in bunten Farben angestrahlt. Doch dieser Veranstaltung droht nun nach Protesten von Naturschützern das Aus. Erlischt das Lärmfeuer am Greiner Eck für immer?

"Nach der Veranstaltung des Lärmfeuers 2019 waren wiederholt Beschwerden seitens der Naturschutzverbände wegen Missachtung der artenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes und der Natura-2000-Verordnung bei der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Bergstraße eingegangen", teilte deren Sprecher Johannes Bunsch auf RNZ-Nachfrage mit. "Daraufhin hat auch die ebenfalls von den Naturschützern eingeschaltete Obere Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium Darmstadt vor einer erneuten Zustimmung die Stadt Neckarsteinach um Klärung des Sachverhalts hinsichtlich der naturschutzrechtlichen Vorwürfe ersucht." Insbesondere sei von der Unteren Naturschutzbehörde die artenschutzrechtliche Prüfung des Vorhabens – speziell von dessen Auswirkungen, also Licht und Lärm, auf die Tierwelt – durch einen Fachgutachter gefordert worden. Dem sei die Stadt bislang nicht nachgekommen.

Hintergrund > Die Lärmfeuer im Odenwald erinnern an eine historische Signalkette. So entzündeten die Römer einst bei Gefahr auf den Hügeln große Feuer, um sich gegenseitig zu warnen. Die neuzeitlichen Lärmfeuer lodern im Odenwald in diesem Jahr zum 14. Mal – und zwar immer am letzten Samstag der [+] Lesen Sie mehr > Die Lärmfeuer im Odenwald erinnern an eine historische Signalkette. So entzündeten die Römer einst bei Gefahr auf den Hügeln große Feuer, um sich gegenseitig zu warnen. Die neuzeitlichen Lärmfeuer lodern im Odenwald in diesem Jahr zum 14. Mal – und zwar immer am letzten Samstag der Winterzeit, dieses Jahr also am 28. März. Veranstalter sind örtliche Feuerwehren, Geschichts- und Brauchtumsvereine, Gemeinden sowie Gastronomen. Begonnen hat alles mit einem Lärmfeuer der Bürgerstiftung in Lautertal, wie Marieta Hiller erzählt. Sie koordiniert die odenwaldweiten Veranstaltungen seit 2007. "Es handelt sich um eine touristische Veranstaltung in der Vorsaison, die der Odenwald gut gebrauchen kann", sagt sie. Inzwischen werden an 25 bis 30 Orten Lärmfeuer entzündet. An vielen Orten sind – dem ursprünglichen Zweck entsprechend – auch die Lärmfeuer auf den benachbarten Hügeln zu sehen. Nacheinander angezündet werden sie allerdings nicht, zumal die Signalkette bei Nebel nicht funktionieren würde. Und auch auf moderne Kommunikationsmittel wie Handys könne man wegen des schlechten Empfangs im Odenwald nicht zurückgreifen. Deshalb gibt es feste Uhrzeiten, zu denen angezündet wird – meist zu Einbruch der Dunkelheit. Marieta Hiller betont, dass die Lärmfeuer immer vor Beginn der Brut- und Setzzeit und vor der Vegetationsphase stattfinden. Das Aufsetzen der Feuerstapel geschehe am Tag der Veranstaltung, um ein Einnisten von Tieren zu vermeiden. (cm)

Vor dem Lärmfeuer 2019 seien dessen mögliche Auswirkungen auf die naturschutzrechtlichen Schutzgüter nicht bekannt gewesen, so Bunsch. Andere Veranstaltungsorte für Lärmfeuer würden in weniger sensiblen Bereichen und nicht mitten im Wald liegen.

Die Kritik kam im vergangenen Jahr vor allem vom Verein "Mensch, Umweltschutz, Natur- und Artenschutz" (Muna) mit Sitz im hessischen Heppenheim, obwohl kein Mitglied bei der Veranstaltung vor Ort war. So war von einem "Jahrmarkt im Wald" und einem "leuchtenden Inferno" die Rede.

Vereinsvorsitzender Dirk Bernd bekräftigt, dass der Veranstalter in einem Natura-2000- und Vogelschutzgebiet alle Emissionen prüfen lassen müsse – vor allem innerhalb der Brutzeit. "Das wurde einfach nicht gemacht", so Bernd, der einst für die Bürgerinitiative gegen den Windpark Greiner Eck Artenschutzgutachten erstellt hat. Deshalb habe man die Behörden informiert. Der Vorsitzende ist überzeugt: Ein Gutachten würde ergeben, dass die Veranstaltung nicht genehmigungsfähig ist. "Wir sind keine Spaßverderber, aber die Veranstaltung ist komplett daneben, unangebracht und respektlos", findet Bernd. Ein echtes Lärmfeuer auf freiem Feld findet Bernd nicht so schlimm: "Da fliegen nur ein paar Insekten rein, aber im Wald gibt es große, kritische, wertvolle und sensible Ökosysteme."

Das Lärmfeuer wurde veranstaltet von der Stadt und der Feuerwehr des Stadtteils Grein in Kooperation mit der Energiegenossenschaft Starkenburg. Bürgermeister Herold Pfeifer meint, dass die Kritik inhaltlich völlig unbegründet und haltlos sei. Die finanziell nicht auf Rosen gebettete Stadt könne sich ein Gutachten mit vierstelligen Kosten für eine einzige Abendveranstaltung nicht leisten: "Das ist völlig ausgeschlossen und aus meiner Sicht absolut unverhältnismäßig." Die Stadt habe den Behörden nun vorhandene Gutachten aus dem Genehmigungsverfahren des Windparks vorgelegt – in der Hoffnung, dass diese ausreichen. Pfeifer hofft noch auf eine Einigung.

Das tut auch Rudolf Schmitt von der Greiner Feuerwehr als örtlichem Ausrichter. "Ich verstehe die Welt nicht mehr", sagt er. "Da müsste man auch das Jagen verhindern, weil durch die Schüsse im Wald Tiere gestört werden." Natürlich seien bei der Veranstaltung Menschen im Wald, aber es werde kein Müll hinterlassen und es gebe auch keine Beschädigungen. "Die Besucher haben die ruhige Stimmung genossen, es gab keine Musik und kein Rambazamba", so Schmitt: "Das war kein Riesenvolksfest." Die Feuerwehr sei nach wie vor bereit, die Veranstaltung durchzuführen.

Auch Micha Jost von der Energiegenossenschaft Starkenburg würde sich freuen, wenn es doch noch klappt. Die Genossenschaft betreibt eines der fünf Windräder am Greiner Eck und hat die Illumination gezahlt. "Die Veranstaltung kam sehr gut an", erzählt er. "Die zuweilen fast meditative Stimmung hat allen sehr gut gefallen." Jost betont, dass das moderne Lärmfeuer ohne CO2-Ausstoß stattfinde. "Wenn wir jetzt schon so weit sind, dann war es das mit den Lärmfeuern."

Diese Befürchtung hat auch Marieta Hiller, die die Lärmfeuer im Odenwald koordiniert. Sie hat die Information auch an andere Veranstalter weitergeleitet. Die Lärmfeuer seien immer mit der Naturschutzbehörde abgestimmt, betont sie. Hiller glaubt, dass eigentlich Windkraftgegner hinter der Intervention stecken: "Die haben die Leute in den Behörden angestachelt und Stimmung gemacht", sagt sie. "Erst dann war es auf einmal ein Problem, das ist unmöglich und einfach nur schade."