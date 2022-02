Erde statt Asphalt, Absperrgitter statt freie Fahrt: So sieht es derzeit in Gaiberg aus. Foto: Alex

Von Nicolas Lewe

Gaiberg. In rund zwei Monaten sollen die Arbeiten im Rahmen der Sanierung der Hauptstraße in Gaiberg abgeschlossen sein. Momentan sind die Arbeiten am Teilstück der Landesstraße L600 aber noch in vollem Gange: Zu sehen sind offene Gräben, Bagger, eine Straße ohne Asphalt, Absperrgitter und Umleitungsschilder.

Die RNZ hat beim Gaiberger Rathaus nachgefragt, wie die Arbeiten vorangehen und ob die geplante Fertigstellung Ende April realistisch ist. Insgesamt wäre es dann eine Bauzeit von fast einem Jahr. Baubeginn der umfassenden Sanierung war am 17. Mai 2021.

Lena Grabenbauer, die in Gaiberg das Haupt- und Bauamt leitet, wirft zunächst einen Blick zurück auf das, was sich in den vergangenen Monaten auf der Großbaustelle getan hat. Bereits abgeschlossen sind ihr zufolge der Straßenbau sowie die Wiederherstellung der Gehwege von der Ortsmitte bis zur Heidelberger Straße. Beendet seien auch die Kanalarbeiten und die neue Wasserleitung sei erfolgreich verlegt worden.

Zu den aktuellen Tätigkeiten der vor Ort eingesetzten Firmen berichtet die Gaiberger Bauamtsleiterin das Folgende: "Derzeit erfolgt sukzessive der Straßenbau ab Höhe der Heidelberger Straße in Richtung Ortsausgang." Aufgrund der winterlichen Witterungsverhältnisse sei es mehrmals zu zeitweisen Arbeitsunterbrechungen gekommen. Grabenbauer zufolge können die in der nasskalten Jahreszeit nicht gänzlich unerwarteten Verzögerungen im Gesamtzeitplan "nach derzeitigem Stand aber kompensiert werden". Daher sei momentan auch keine Steigerung der Baukosten zu befürchten. Diese beziffert die Bauamtsleiterin mit 2,058 Millionen Euro.

Der weitere Baufortschritt hänge nun stark davon ab, wie sich das Wetter in den nächsten Wochen verhält und ob sich dies gegebenenfalls auf die Arbeiten auswirkt. Dies lasse sich selbstverständlich nicht vorhersagen. Zur geplanten Fertigstellung der Baustelle meint die Bauamtsleiterin daher noch mit leichter Zurückhaltung: "Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende April 2022 abgeschlossen sein."

Für den inner- sowie den überörtlichen Verkehr an der L600 wäre ein baldiges Ende der Baustelle in Gaiberg eine Nachricht, die ganz sicher mit großer Erleichterung aufgenommen wird. Im Ort selbst war es gerade zu Beginn der Arbeiten wie berichtet immer wieder zu "kreativen" Umfahrungen der Baustelle abseits der ausgeschilderten Umleitungsstrecke gekommen. Dies wiederum hatte für Ärger bei den dortigen Anwohnern gesorgt.

Und auch in Bammental wird gespannt darauf geschaut, ob das geplante Baustellenende in der Gaiberger Hauptstraße eingehalten wird. Denn in der Fortsetzung der L600 soll bekanntlich die Bammentaler Friedensbrücke über die Elsenz erneuert werden. Im Sommer sollen die in Absprache mit der Denkmalschutzbehörde des Regierungspräsidiums geplanten Arbeiten beginnen – vorausgesetzt, dass die Gaiberger Großbaustelle bis dahin fertig ist.