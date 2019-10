Ein Kipplaster ist am Montagmorgen von der Fahrbahn abgekommen und kippte in ein angrenzendes Maisfeld. Foto: privat

Von Christoph Moll

Leimen-Lingental/Gaiberg. Nach dem schweren Unfall auf der Landesstraße L600 zwischen dem Leimener Ortsteil Lingental und dem Manfred-Lautenschläger-Kreisel bei Gaiberg sehen die Behörden keinen Handlungsbedarf. Dies geht aus einer Mitteilung hervor, die das für Landesstraßen in der Region zuständige Regierungspräsidium in Karlsruhe und das für die Verkehrssicherheit verantwortliche Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg am Mittwoch auf RNZ-Anfrage veröffentlichten. Bekanntlich war am Montag ein Laster auf den aufgeweichten Straßenrand gekommen und in ein Maisfeld gekippt. Die weichen Bankette an der vor einem Jahr sanierten Fahrbahn hatten schon im vergangenen Winter für Probleme gesorgt. Mit einer Verdichtung im Sommer sollte das Problem eigentlich behoben werden.

Wie die Behörden nun berichteten, war ein Straßenmeister vor Ort und hat sich die Situation angesehen. Das Ergebnis: "Das Bankett hat keine ungewöhnlichen Verdrückungen", heißt es in der Mitteilung. "Die Meisterei beseitigt derzeit mit entsprechenden Fachfirmen die Unfallschäden, sodass die Straße wie gewohnt befahren werden kann." Das bedeutet: Es wird keine weiteren Maßnahmen geben.

Die RNZ-Leser beurteilen die Lage anders: "Aufgeweichte und matschige Ränder sind keine fertige Straße, auch wenn die Fahrbahn selbst fertig ist", kommentierte ein Leser die Berichterstattung auf der Internetseite der RNZ. Und weiter: "Die dilettantischen Nachbesserungsversuche sprechen ja auch für sich. Hier wurde am falschen Ende gespart, die Bankette hätten besser befestigt werden müssen, zum Beispiel mit Gittersteinen." Schon die Traktoren der umliegenden Landwirte seien mittlerweile so riesig groß geworden, dass ein Traktor und ein Laster gar nicht mehr aneinander vorbeikommen, ohne über den Rand zu fahren.

Ein anderer Leser meint: "Das war zu erwarten, wenn es seit über einem Jahr nicht möglich ist, die Bankette vernünftig zu befestigen. Stattdessen werden Warnbaken in den Dreck gestellt. Wer ist eigentlich dafür verantwortlich, dass diese Straße nie in einen vernünftigen, als fertig zu bezeichnenden Zustand versetzt wird? Das kann doch eigentlich nicht so schwer sein." Ein weiterer Leser spricht von einem "unmöglichen Zustand" der Bankette: "Das ist Matschepampe pur und hat nichts mit Straßenbau zu tun, sondern nur mit Pfusch oder Sparen am falschen Ende. Wer da reinfährt - und das wird bei der für das Verkehrsaufkommen viel zu engen Straße immer mal passieren - wird auch bei 10 km/h im Morast versinken." Ein Leser glaubt sogar, dass die Straße seit der Sanierung schmaler ist. "Und wenn man weiß, wie schmal sich die Straße schon im Auto anfühlt, dann kann man sich vielleicht vorstellen, wie das aussieht, wenn sich zwei Laster begegnen. Da reicht ein kleiner Fahrfehler, man kommt in den Matsch und hat verloren", schreibt er.

Bereits vor dem Unfall am Montag hatte ein RNZ-Leser und der Leimener CDU-Stadtrat Richard Bader vor Unfällen gewarnt. Die Stadt Leimen hatte laut ihrem Sprecher Michael Ullrich die Behörden über das Problem informiert. Bereits im vergangenen Winter hatte sich ein Laster festgefahren. Und auch nun zeigen - trotz der 25.000 Euro teuren Nachbesserung im September - tiefe Spuren, dass die nach den tagelangen Regenfällen aufgeweichten Bankette beim Befahren nachgeben. Der Fahrer des Lasters am Montag hatte Glück im Unglück, die L 600 war für die Bergung mit zwei Abschleppern stundenlang gesperrt.