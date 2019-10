Leimen. (pri/mare) Zu einem Unfall mit drei beteiligten Autos ist es am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr auf der Landesstraße L600 bei Leimen gekommen. Nach ersten Informationen geriet ein Mercedes in Richtung Gaiberg kurz vor Lingental in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegen kommenden BMW sowie einem Opel Corsa.

Der Mercedes kam an einer Böschung zum Stehen. Alle drei Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die L600 teilweise gesperrt. Ob bei dem Unfall jemand verletzt wurde, ist nicht bekannt.